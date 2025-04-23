Türkiye'de İnsanlık Deprem Sonrası Yine Sınıfta Kaldı!

Türkiye, depremin gölgesinde zor bir gün daha geçirdi. İstanbul’un Silivri ve Büyükçekmece ilçelerinde art arda meydana gelen ve en büyüğü 6,2 büyüklüğündeki sarsıntılar, başta megakent sakinleri olmak üzere tüm ülkeyi derinden etkiledi. Ancak vatandaşlar için depremin yarattığı korkudan daha kötüsü "Türkiye'de insanlık sınıfta kaldı" dedirten fırsatçılıkla mücadele oldu. işte detaylar!

Türkiye'de Fırsatçılar Depremden Para Kazandı

Türkiye, 1999'daki Gölcük depreminden bu yana İstanbul depremini bekliyor. Ancak bu felakete ne kadar hazır olduğumuz ise bambaşka bir tartışma konusu. Üstelik bunu derken sadece binaların yönetmeliğe uygunluğu ya da kentsel dönüşüm çalışmalarından bahsetmiyoruz, insanlık dahil neredeyse hiçbir konuda depreme hazır değiliz.

Bildiğiniz üzere deprem anında insanların ilk yaptığı şey sevdiklerinin iyi olduğundan emin olmak oluyor. Bugün de yaşanan tam da bu oldu ve Türkiye'nin dört bir yanından insanlar yakınlarını arayıp iyi olduklarını kontrol etmek istedi. Ancak şebekede bir hasar olmamasına rağme ülkemizdeki operatörler sınıfta kaldı. Ne yazık ki bu bugün yaşanan en kötü şey değildi.

Depremin ardından sosyal medya fırsatçılık iddialarıyla kaynamaya başladı. İddialara göre İstanbul'a giden uçak ve otobüs biletlerinin fiyatı tavan yaptı. Öncesinde bin TL'nin atlında olan İstanbul uçak biletleri sarsıntılardan sonra 9 bin TL'ye dayandı. Üstelik tek olay bu değil.

Çeşitli bölgelerde taksicilerin de krizi fırsata çevirmesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyaya yansıyan şikayetlerden birinde taksicinin açık bir şekilde müşterisinden para istediği ve bunu "zaman kaybedeceği için" istediği videoya alındı. Bunun gibi pek çok görüntü X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda yer aldı.

İstanbul’da deprem sonrası taksiciler indi-bindi için 2 kat ücret istedi.pic.twitter.com/eTdAXFtA5q — BPT (@bpthaber) April 23, 2025

Üstelik bu şikayetler sadece taksiciler hakkında değil, sosyal medyada sık sık taksi alternatifi olarak pazarlanan paylaşımlı yolculuk uygulaması için de yapıldı. Bu ve bunun gibi pek çok fırsatçılık örneği, Türkiye'de insanlık yine sınıfta kaldı dedirtti. Üstelik tüm bunlar yıkıcı bile olmayan ve sadece insanları korkutan bir depremde meydana geldi.

Durum böyle olunca vatandaşlar, gerçekten yıkıcı bir deprem anında ne olacağını merak etmeye başladı. Görünüşe göre Türkiye depreme ne yapı kalitesi olarak ne de insanlık olarak hazır değil.