Türkiye Kart'la İlgili Yeni Gelişme: Ne Zaman Kullanılabilecek?
Duyurusundan bu yana gelişmeleri merak edilen Türkiye Kart'la ilgili PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'den güncel duruma yönelik açıklama geldi. İşte detaylar!
Daha önce duyurusu gerçekleştirilen fakat beklenildiği kadar yaygınlaşmayan Türkiye Kart ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. PTT Genel Müdürü, Türkiye Kart'ın tüm ülkede ne zaman kullanılabileceğini açıkladı.
Toplu ulaşımdan alışverişe kadar gündelik hayatımızdaki pek çok alanda kullanabileceğimiz söylenen Türkiye Kart ile ilgili PTT Genel Müdürü Hakan Gülten önemli bir açıklamada bulundu.
Türkiye Kart, 2024 Sonunda Ülkenin Yarısında Yaygınlaşacak
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, hâlihazırda PTT'nin pek çok belediye ile Türkiye Kart'ın kullanımına ilişkin görüşmelerini sürdürdüklerini ve 2024 yılının sonunda ülkenin yarısından fazlasında Türkiye Kart'ın yaygınlaşmasını beklediklerini söyledi.
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'e göre Türkiye Kart, 2025 yılında tüm ülkede yaygın bir ödeme aracı hâline dönüşecek ve tüm toplu taşımalarda kullanılabilir hâle gelecek.
Türkiye Kart şu anda toplu taşımalar için Konya'da kullanılabiliyor. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten bu alanda Rize ile anlaşmaya vardıklarını, gelecekte de Kayseri'de kullanım için gerekli altyapının sağlanacağını belirtiyor.
Türkiye Kart Nedir, Ne Zaman Çıkacak ve Nasıl Alınacak?
Türkiye Ortak Ödeme Platformu sistemi tanıtıldı. Peki, "Türkiye Kart projesi nedir?", "Türkiye Kart ne zaman çıkacak?", "Türkiye Kart nasıl ve nereden alınacak?, "Türkiye Kart dolumu nasıl yapılacak?" Türkiye Ortak Ödeme Platformundan çıkan Türkiye Kart hakkında bilgi detaylı olarak bu yazıda.
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