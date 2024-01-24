Türkiye Kart'la İlgili Yeni Gelişme: Ne Zaman Kullanılabilecek?

Daha önce duyurusu gerçekleştirilen fakat beklenildiği kadar yaygınlaşmayan Türkiye Kart ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. PTT Genel Müdürü, Türkiye Kart'ın tüm ülkede ne zaman kullanılabileceğini açıkladı.

Toplu ulaşımdan alışverişe kadar gündelik hayatımızdaki pek çok alanda kullanabileceğimiz söylenen Türkiye Kart ile ilgili PTT Genel Müdürü Hakan Gülten önemli bir açıklamada bulundu.

Türkiye Kart, 2024 Sonunda Ülkenin Yarısında Yaygınlaşacak

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, hâlihazırda PTT'nin pek çok belediye ile Türkiye Kart'ın kullanımına ilişkin görüşmelerini sürdürdüklerini ve 2024 yılının sonunda ülkenin yarısından fazlasında Türkiye Kart'ın yaygınlaşmasını beklediklerini söyledi.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'e göre Türkiye Kart, 2025 yılında tüm ülkede yaygın bir ödeme aracı hâline dönüşecek ve tüm toplu taşımalarda kullanılabilir hâle gelecek.

Türkiye Kart şu anda toplu taşımalar için Konya'da kullanılabiliyor. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten bu alanda Rize ile anlaşmaya vardıklarını, gelecekte de Kayseri'de kullanım için gerekli altyapının sağlanacağını belirtiyor.

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