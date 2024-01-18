Türkiye'de Kişi Başına Düşen Günlük Sigara Sayısı Açıklandı: Dünya'da Kaçıncı Sıradayız?

KOAH Hastaları Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, Türkiye kişi başında düşen günlük sigara sayısını açıkladı.

Prof. Dr. Mecit Süerdem'in açıklamasına göre Türkiye'de bir kişi günde 17.1 adet sigara içiyor ve bu Türkiye bu istatistikte dünyanın zirvesinde.

Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin sigara içtiğini söyleyen KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, sigara bağımlıların en çok gelişme düzeyinde geri kalmış ülkelerde yaşadığını belirtti.

Türkiye Ortalama 17.1 Sigara ile Dünya Birincisi

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi raporuna göre Avrupa ülkelerinde en fazla sigara içilen ülke %29 ile Bulgaristan iken, Türkiye ise %27,3 ile ikinci sırada yer alıyor.

Buna rağmen kişi başına düşen ortalama günlük sigara sayısında 17.1 ile Türkiye dünya birincisi iken, Yunanistan 17 ile ikinci, İsrail 15.7 ile üçüncü, Japonya ise 15.5 ile dördüncü sırada.

Prof. Dr. Mecit Süerdem, en az normal sigaralar kadar elektronik sigaraların da zararlı olduğunu belirtirken, elektronik sigaralarda daha yüksek derecede bağımlılık yapıcı nikotin bulunduğunu belirtti.

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