Türkiye’de de Test Edilen Koronavirüs Aşısı Sonuçları Açıklandı

Dünya genelinde bu zamana kadar bir milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüse karşı çok sayıda ilaç firması tarafından aşı çalışmaları devam ediyor. Çin merkezli Sinovac Biotech şirketi, Türkiye’de de test edilen koronavirüs aşısı sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’de Test Edilen CoronaVac Koronavirüs Aşısı Sonuçları

Geçtiğimiz hafta Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının sonuçları açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Amerika Birleşik Devletleri merkezli Moderna şirketinin ve Rusya’nın geliştirdiği aşıların sonuçları belli olmuştu. Söz konusu aşıların yüzde 90’ı aşan etkililik oranına sahip olduğunu öğrenmiştik. Çin merkezli Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği CoronaVac isimli koronavirüs aşısı sonuçları bugün açıklandı.

Sinovac Biotech, geliştirdikleri CoronaVac isimli COVID-19 aşısının sonuçlarını Lancet Infectious Diseases isimli hakemli dergide yayımladı. Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre geliştirilen COVID-19 aşısı, hızlı bir biçimde bağışıklık sistemine yanıt verdi fakat aşının ürettiği antikor düzeyinin düşük olduğu ifade edildi. Türkiye, Endonezya ve Brezilya’da test çalışmalarının devam ettiği aşının koruyucu bir özelliği olabileceği belirtildi.

Faz 1 ve Faz 2 sonuçları açıklanan CoronaVac aşısının etkili olup olmadığı ise son fazdaki çalışmaların sonucuna göre belli olacak. Lancet Infectious Diseases isimli hakemli dergide yayımlanan koronavirüs aşısı sonuçları ile ilgili önemli açıklamarda bulunan Zhu Fengcai, “Elimizdeki sonuçlar CoronaVac’ın hızlı bir şekilde 14 günlük bir süreçte iki doz verilerek dört haftada hızlı bir şekilde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gördük. İnanıyoruz ki bu aşı, salgın süresince acil durum olarak kullanılabilecektir” ifadelerini kullandı.

Sinovac Biotech tarafından geliştriilen CoronaVac ile ilgili önemli bilgiler paylaşan uzman Gang Zeng, “CoronaVac aşımız diğer alternatiflere göre daha çekici olacaktır. Çünkü normal buzdolaplarında saklanabilir. 2 ile 8 dereceye kadar dayanabilir ve üç yıllık raf ömrü vardır. Diğer aşılarda aşırı soğuklarda saklanması zorunludur” şeklinde konuştu.

Yetkililer aşı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Daha önce Çin’de geliştirilen iki aşı adayı, söz konusu aşı ile benzer sonuçları elde etmişti ancak faz 3’te başarısızlık ile sonuçlanmıştı. Çinli firma tarafından geliştirilen aşı adayı, Çin’de acil kullanım programına dahil edilen üç aşıdan biri olmuştu.