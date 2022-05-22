Türkiye’de Maymun Çiçeği Virüsü Görüldü mü? Sağlık Bakanlığı Açıkladı

Türkiye’de maymun çiçeği virüsü görüldü mü? Bu soru, monkeypox vakalarının artması ile beraber çok sayıda vatandaş, Türkiye’de monkeypox vakasının tespit edilip edilmediğini merak etmeye başlamıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, çoğu kişinin merak ettiği sorunun cevabını gözler önüne serdi.

Yeni tip koronavirüs salgını oldukça uzun bir süredir etkisini sürdürmeye devam ederken mayıs ayında birçok ülkede monkeypox vakalarının artması, çok fazla sayıda insanın endişe seviyesini önemli ölçüde arttırmıştı.

Bir ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İspanya dahil olmak üzere pek çok ülkede görülen monkeypox virüsünün Türkiye’de tespit edilip edilmediği oldukça merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile beraber merak edilen soru yanıtlandı. Sağlık Bakanlığı, web sitesi üzerinden konuya dair yaptığı açıklamada, monkeypox virüsünün kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalık olduğunu belirtti.

İnsan vakalarının çoğunun hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika’da görüldüğünü ifade eden Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, hastalığın nasıl bulaştığına dair da önemli bilgiler paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsünün temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre hastalık genellikle kendi kendini sınırlıyor ve semptomlar (belirtiler) genellikle 14 ila 21 gün içerisinde kendiliğinden düzeliyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler DSÖ, Avrupa Hastalık Kontrol ve önleme Merkezi (ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) kapsamında diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Türkiye’de Maymun Çiçeği Virüsü Görüldü mü Sorusu Yanıtlandı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye’de monkeypox virüsünün görülüp görülmediğine dair açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir" sözlerini kullandı.

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