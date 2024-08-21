Türkiye Genelinde Ortalama Kira Fiyatları Belli Oldu! İşte İllere Göre Kira Bedelleri

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, konut piyasasını da olumsuz etkiliyor. Konut fiyatlarındaki artış kiraları da etkilerken, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşları zora sokuyor. Son yapılan araştırma ise durumun vehametini gözler önüne serdi. İstanbul'da ortalama kira bedeli bir kez daha asgari ücreti geçti. İşte detaylar!

İstanbul'da Ortalama Kira 23 Bin TL

Dunya Gazetesi'nin haberine göre uzmanlar, üniversitelere kayıt dönemi öncesinde Türkiye'de en fazla öğrenci bulunan 10 ildeki kiralık konut değerlerini inceledi. Çoğu şehirde kira artışları yıllık enflasyon oranının gerisinde kalırken, bu yine de fiyatların "fahiş" olmasının önüne geçmedi.

Örneğin İstanbul’da temmuz ayında kira artışları geçen yılın aynı dönemine göre %46 arttı, ancak reel olarak %13 düştü. Ancak bu hesap bile ortalama metrekare kira ücretinin 234 TL/m² olmasını ve ortalama kira bedeli ise 23.373 TL olmasını engelleyemedi.

Asgari ücretin 17 bin TL olduğu ülkemizde öğrencilerin yurt değil de evde yaşaması için ortalama olarak asgari ücret üzerinde gelir elde etmesi gerekiyor. Ki yurt ücretleri de bunun çok altında değil. Tüm bunlar bir araya geldiğinde hem bugün hem de yeni eğitim-öğretim yılında İstanbul'daki öğrencileri zor günler bekliyor.

Ne yazık ki diğer şehirlerde de durum farklı değil. Eskişehir, Türkiye'de en fazla üniversite öğrencisinin bulunduğu şehir olarak biliniyor. Burada ortalama kira bedeli 15.098 TL olarak ölçüldü. İzmir'de ise ortalama kira bedeli 21.903 TL oldu.

Ankara'da kiralar ortalama kira bedeli ise 20.965 TL olarak belirlendi. Bu meblağ Antalya’da 18.749 TL, Kocaeli’de 18.248 TL, Sakarya ve Erzurum'da ise sırasıyla 14.168 TL ve 14.339 TL olarak belirlendi. Ne yazık ki Türkiye'nin en ücra köşelerinde bile kira bedelleri asgari ücretle yarışır hale geldi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi ilde yaşıyor ve ne kadar kira ödüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.