Türkiye'den Schengen Vizesi Başvurularını En Çok Reddeden Ülke Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl Almanya, Ankara, Edirne, İstanbul ve İzmir'deki konsolosluklara gönderilen 120.876 başvurudan 48.400'ünü yani %39,7 ile Türk vatandaşlarından gelen Schengen vizesi taleplerinin en yüksek oranda reddedildiği ülke oldu.

Schgenden vize başvurusu raporlarına göre Türk vatandaşları Almanya'ya toplam 223.699 vize başvurusu yaptı. Bu başvuruların 174.929'u onaylanırken, bunların %78,2'si çok girişli vizeler oldu.

%39,7 ile En Çok Vize Talebi Reddeden Ülke Almanya Oldu

Özellikle 2022 yılında Türk vatandaşlarına 504.220 çok girişli vize verildi ve bunların 173.980'i (%34,5) Alman makamları tarafından verildi. Buna rağmen en çok ret de yine Alman makamlarından geldi.

Almanya'nın yanı sıra Yunanistan, Fransa ve Hollanda'da da Türk vatandaşlarının vize başvuruları yüksek oranda reddedildi. Yunanistan 164.829 başvuru ile vize başvurularında ikinci sırada yer alırken, bu başvuruların 15.913'ü reddedildi.

Fransa ve Hollanda sırasıyla 115.114 ve 48.807 vize başvurusu alarak bu ülkeleri takip etti. Her iki ülkenin yetkilileri de Türkiye'den gelen 15.435 ve 15.913 Schengen vize başvurusunu reddederek Fransa için %21,4 ve Hollanda için %19,9'luk yüksek ret oranlarına yol açtı.

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