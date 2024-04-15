Türkiye’de Sosyal Medya Kullanan Kişi Sayısı Açıklandı: Hangi Platform Zirvede?

Son yıllarda dijitalleşme hız kazanırken, sosyal medya platformları da giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. Türkiye dahil dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor. Peki, Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı ne durumda? İşte son veriler!

Türkiye’de Sosyal Medya Kullanıcı Sayısı Ne Kadar Oldu?

Sirkhet Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre, ülkemizde dijitalleşme ve internet kullanımı sürekli artıyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye'de internet kullanıcı sayısı 74,41 milyon kişiye ulaşmış durumda. Bu, nüfusun %87.16'sını kapsıyor.

Sosyal medya kullanıcı sayısı ise 57 milyonu aşmış durumda. Verilere göre, YouTube en popüler platform konumunda ve 57,50 milyon kullanıcıya sahip. Hemen ardından Instagram 57,10 milyon kullanıcıya ulaşarak geliyor.

Üçüncü sırada Facebook, 34,35 milyon kullanıcıya sahipken, TikTok ise 37,73 milyon kullanıcıyla dördüncü sırada yer alıyor. Beşinci sıradaki X'in kullanıcı sayısı 20,67 milyon iken, kariyer platformu LinkedIn ise 16 milyon kullanıcıyı barındırıyor.

Türkiye’deki Popüler Sosyal Medya Platformları ve Kullanıcı Sayıları

YouTube: 57,50 milyon kullanıcı

57,50 milyon kullanıcı Instagram: 57,10 milyon kullanıcı

57,10 milyon kullanıcı Faceboo k: 34,35 milyon kullanıcı

k: 34,35 milyon kullanıcı TikTok: 37,73 milyon kullanıcı (18 yaş üzeri)

37,73 milyon kullanıcı (18 yaş üzeri) X: 20,67 milyon kullanıcı

20,67 milyon kullanıcı LinkedIn: 16 milyon kullanıcı

TikTok‘un kullanıcı sayısı hesaplanırken yalnızca 18 yaş üzeri kişilerin dikkate alındığını belirtiliyor.

Ayrıca, listede X (Twitter) rakibi Threads platformunun yer almaması da dikkat çekiyor.