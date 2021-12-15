Türkiye'nin Sosyal Medya Kullanım Süresi Belli Oldu (2021)

Türkiye'nin sosyal medya kullanım süresi açıklandı. We Are Social tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye, sosyal ağ kullanımında dünya ortalamasının üzerinde yer aldı. Peki, sosyal ağda en fazla vakit geçiren ülkeler neler? Paylaşılan verilere ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'nin Sosyal Medya Kullanım Süresi Ne Durumda?

Günümüzde sosyal medya platformları, çok sayıda internet kullanıcısının hayatının bir parçası haline geldi. Öyle ki, çoğu insan uyanır uyanmaz sosyal medya hesabına göz atıyor. Peki, sosyal medya platformlarında geçirilen günlük süre nedir?

Ajans Press'in We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye'nin sosyal medya platformlarında harcadığı günlük süre 2 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti. Böylelikle Türkiye, 2 saat 25 dakika uzunluğundaki dünya ortalamasını geçti.

Sosyal medya platformlarında günlük en fazla zaman geçiren ülkelerin başında Filipinler geliyor. Filipinler'in sosyal ağda geçirdiği günlük süre 4 saat 15 dakika olarak açıklandı. Paylaşılan listenin ikinci sırasında 3 saat 45 dakika ile Kolombiya yer aldı.

We Are Social tarafından paylaşılan verilere göre sosyal medya platformlarında en fazla vakit geçiren ülkeler listesinin üçüncü sırasında 3 saat 42 dakika ile Brezilya ve Kenya bulunuyor. Türkiye, listenin 14. sırasında konumlandı.

Aktarılan bilgilere göre Türkiye'nin 2019 yılına kıyasla sosyal medya platformlarında geçirdiği süre 11 dakika arttı. Raporda dünya üzerindeki 47 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında Japonya bulunuyor. Japonya'nın sosyal medyada geçirdiği günlük sürenin yalnızca 51 dakika olduğu açıklandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini analiz etti. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2021 yılında sosyal medya ile alakalı basına 182 bin 618 haber yansıdığı tespit edildi.

Sosyal medyanın Türkiye’nin gündeminde her yıl yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi.

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