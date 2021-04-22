Türkiye'ye Sputnik V Aşısı Geliyor: Sağlık Bakanı Açıkladı!

Türkiye'ye Sputnik V aşısı gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, konu hakkında çok önemli açıklamada bulundu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'de Sputnik V Aşısı da Uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, ülkemizde yeni bir aşının daha uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

AA'daki habere göre Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" dedi. Türkiye'deki vaka artış hızına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek" ifadelerini kullandı.

Yerli aşı projeleri hakkında da açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşı adayının faz 2 çalışmasının bitmek üzere olduğunu söyledi. Bakan Koca, önümüzdeki ay içerisinde faz 3 yani son aşamanın başlayacağını ifade etti. Üçüncü inaktif aşının faz 1 klinik çalışmasının çok kısa süre içerisinde başlayacağını duyuran Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İnaktif aşı adayımız faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Mayıs ayı içinde son adım olan faz-3 aşamasına geçecektir. Bugünlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır. Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır."

Ülkemizde şu anda Çin merkezli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ve Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiği aşı yer alıyor. Vatandaşlar, BioNTech ile CoronaVac aşıları arasında seçim yapabiliyor. Görünüşe göre çok yakında BioNTech ile CoronaVac aşılarının yanına Sputnik V de eklenecek.

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