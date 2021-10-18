Türkiye'de Teknolojinin Hayatımızdaki Yeri (Araştırma)

Son dönemlerde ülkemizde teknolojik ürünlere yönelik ilgi hızlı bir şekilde artmaya başladı. Yeni bir araştırma, Türk halkının teknolojiye olan ilgisini ürün bazlı olarak gözler önüne serdi. Peki Türkiye'de teknolojik ürünlere yönelik tutumlar hangi doğrultuda şekilleniyor?

Türkiye'de Teknolojiye Yönelik İlgi Araştırması

Twentify tarafından Eylül 2021 tarihinde Türkiye'de yaşayan 18 yaşın üzerindeki 1.040 katılımcı ile yapılan araştırma; tüketicilerin teknolojiye olan bakış açısı, elektronik ürün ihtiyaçları ve satın alma davranışları hakkında bilgi sahibi olmak için düzenlendi.

Bu doğrultuda katılımcıların teknolojiye ilgi düzeyi endeks ortalamasına göre 60,52 olarak belirlendi. Genel anlamda teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiği gözlemlendi ancak söz konusu şey satın alma olduğunda, tüketicilerin daha çok hayatı kolaylaştıracak ürünlere yöneldiği fark edildi. Ülkemizde yeni bir ürün çıktığında herkesten önce sahip olma fikrinin ise benimsenmediği gözlemlendi.

Fiziksel Mağazalara ve Sanal Mağazalara Yaklaşım

Tüketicilerin alışveriş sırasında fiziksel mağazalara (%48) ve sanal mağazalara (%52) eşit mesafede yaklaştığı gözlemlendi. Öte taraftan teknoloji ilgi düzeyi düşük katılımcıların fiziksel mağazaları daha sık tercih ettiği gözlemlenirken, yüksek katılımcıların sanal mağazalara daha çok şans verdiği fark edildi.

Tüm katılımcıların verileri ele alındığında bu listenin daha ayrıntılı şekilde fiziksel mağazalar (%48), alışveriş siteleri (%29), markanın kendi internet sitesi (%18) ve ikinci el pazar yerleri (%5) olarak gerçekleştiği görüldü.

Yeni Ürün Satın Alma Eğilimleri: Telefon

Katılımcıların yeni ürün satın alma eğilimleri ve bu satın alımların nedenleri ile ilgili verdikleri yanıtlar doğrultusunda;

Son 10 yıl içerisinde 1 ya da 2 telefon kullanan katılımcıların oranı %24

Son 10 yıl içerisinde 3 ya da 4 telefon kullanan katılımcıların oranı %40

Son 10 yıl içerisinde 5 ya da 6 telefon kullanan katılımcıların oranı %20

Son 10 yıl içerisinde 6'dan fazla telefon kullanan katılımcıların oranı %17

olarak kayda geçti.

Kullandığı telefonu altı aydan kısa bir süre önce satın alan katılımcıların oranı %30

Kullandığı telefonu yaklaşık 1 ila 2 yıl önce satın alan katılımcıların oranı %48

Kullandığı telefonu yaklaşık 3 ila 4 yıl önce satın alan katılımcıların oranı %16

Kullandığı telefonu 4 yıldan daha önce satın alan katılımcıların oranı %6

olarak kayda geçti.

Yeni Ürün Satın Alma Eğilimleri: Tablet

Katılımcıların yeni ürün satın alma eğilimleri ve bu satın alımların nedenleri ile ilgili verdikleri yanıtlar doğrultusunda;

Kullandığı tableti altı aydan kısa bir süre önce satın alan katılımcıların oranı %17

Kullandığı tableti yaklaşık 1 ila 2 yıl önce satın alan katılımcıların oranı %47

Kullandığı tableti yaklaşık 3 ila 4 yıl önce satın alan katılımcıların oranı %22

Kullandığı tableti 4 yıldan daha önce satın alan katılımcıların oranı %14

olarak kayda geçti.

Yakın zamanda Apple marka tablet almayı düşünen katılımcıların oranı %41

Yakın zamanda Samsung marka tablet almayı düşünen katılımcıların oranı %40

Yakın zamanda Lenovo marka tablet almayı düşünen katılımcıların oranı %6

Yakın zaman diğer marka tablet almayı düşünen katılımcıların oranı %13

olarak kayda geçti.

Yeni Ürün Satın Alma Eğilimleri: Bilgisayar

Katılımcıların yeni ürün satın alma eğilimleri ve bu satın alımların nedenleri ile ilgili verdikleri yanıtlar doğrultusunda;

Kullandığı bilgisayarı altı aydan kısa bir süre önce satın alan katılımcıların oranı %9

Kullandığı bilgisayarı yaklaşık 1 ila 2 yıl önce satın alan katılımcıların oranı %31

Kullandığı bilgisayarı yaklaşık 3 ila 4 yıl önce satın alan katılımcıların oranı %30

Kullandığı bilgisayarı 4 yıldan daha önce satın alan katılımcıların oranı %29

olarak kayda geçti.

Yakın zamanda Apple marka bilgisayar almayı düşünen katılımcıların oranı %26

Yakın zamanda Lenovo marka bilgisayar almayı düşünen katılımcıların oranı %17

Yakın zamanda Asus marka bilgisayar almayı düşünen katılımcıların oranı %12

Yakın zaman diğer marka bilgisayar almayı düşünen katılımcıların oranı %45

olarak kayda geçti.

Yeni Ürün Satın Alma Eğilimleri: Televizyon

Katılımcıların yeni ürün satın alma eğilimleri ve bu satın alımların nedenleri ile ilgili verdikleri yanıtlar doğrultusunda;

Kullandığı televizyonu altı aydan kısa bir süre önce satın alan katılımcıların oranı %10

Kullandığı televizyonu yaklaşık 1 ila 2 yıl önce satın alan katılımcıların oranı %26

Kullandığı televizyonu yaklaşık 3 ila 4 yıl önce satın alan katılımcıların oranı %30

Kullandığı televizyonu 4 yıldan daha önce satın alan katılımcıların oranı %34

olarak kayda geçti.

Yakın zamanda Samsung marka televizyon almayı düşünen katılımcıların oranı %44

Yakın zamanda LG marka bilgisayar almayı düşünen katılımcıların oranı %22

Yakın zamanda Vestel marka bilgisayar almayı düşünen katılımcıların oranı %11

Yakın zaman diğer marka televizyon almayı düşünen katılımcıların oranı %23

olarak kayda geçti.

Sahip Olunan Elektronik Cihazlar

Katılımcıların verdiği yanıtlar kapsamında mevcut durumda sahip olunan elektronik cihazların yaygınlığı sırasıyla televizyonlar (%83), beyaz eşyalar (%78), küçük ev aletleri (%74), dizüstü bilgisayarlar (%58), tabletler (%44), masaüstü bilgisayarlar (%31), akıllı saatler (%28) ve akıllı bileklikler (%21) olarak öne çıktı.

Teknoloji ilgi düzeyi yüksek kullanıcıların masaüstü bilgisayarlara ve akıllı saatlere ilgili olduğu belirlenirken, dizüstü bilgisayar ve tablet sahipliğinin ilgi düzeyine göre farklılık göstermediği gözlemlendi. Son dönemlerde gittikçe popüler hale gelmeye başlayan akıllı bileklikler ve akıllı saatler ise genel oranda listenin altında kaldı.

Takip Edilen Elektronik Cihazlar

Katılımcıların yenilikleri takip ettikleri elektronik cihazlar sırasıyla akıllı telefonlar (%83), küçük ev aletleri (%44), televizyonlar (%37), beyaz eşyalar (%34), dizüstü bilgisayarlar (%30), tabletler (%23), akıllı saatler (%15), masaüstü bilgisayarlar (%13), akıllı bileklikler (%10) ve oyun konsolları (%9) olarak öne çıktı. Teknoloji ilgi düzeyi yüksek katılımcıların dizüstü bilgisayarları ve akıllı saatleri daha yakından takip ettiği gözlemlendi.