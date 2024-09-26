Türkiye’nin %92’si Kirli Hava Soluyor: 10 İlde Hava Kalitesi Can Alıyor!

Türkiye'de soluduğumuz hava ne kadar temiz hiç düşündünüz mü? Eminiz ki pek çok insan ekonomi, iş, okul ve diğer günlük yaşam kaygılarından bunu düşünmeye vakit bulamamıştır. Ancak bu oldukça önemli bir sorun ve Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından yayımlanan bir rapor gösteriyor ki Türkiye’nin yüzde 92’si dışarıya çıktığında temiz değil kirli hava soluyor. İşte detaylar!

Türkiye Vatandaşları Nefes Alamıyor!

Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye'deki hava kirliliği sorununu gözler önüne seren Kara Rapor isimli araştırmasını yayımladı. Araştırma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yüzde 92'sinin uluslararası standartlara göre kirli hava soluduğunu ortaya çıkardı.

Elbette ki solduğunuz havanın "yeterli" kalitede olduğunu ya da bunun çok da bir önemi olmadığını düşünebilirsiz. Ancak söz konusu kirlilik hem kanser gibi hastalıklara yakalanma riskini artırıyor hem de tam anlamıyla ölümlere neden olabiliyor.

THHP'nin rapruna göre sadece 2022'de 30 yaş üstü 480 bin 991 kişi öldü. Bu ölümlerin yüzde 14,2'si hava kirliliği nedenli oldu. Yani 68.300 kişi uluslararası standartlara uysak ve solduğumuz havayı ucuz olduğu için kirletmeyi bıraksak şu an yaşıyor olabilirdi.

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun Kara Rapor isimli araştırmasına göre Türkiye'de hava kirliliği nedeniyle en çok can kaybı aşağıdaki illerde meydana geliyor.

Hakkari Batman Şırnak Muş Malatya Iğdır Şanlıurfa Ağrı Osmaniye Gaziantep

Ne yazık ki listenin başındaki şehirler bunlar olsa da İstanbul, İzmir, Ankar, Aydın ve Bursa gibi diğer şehirlerde de manzara farklı değil. Buralarda artık hava kalitesi bile düzenli ölçülmezken son yapılan ölçümler alarm seviyesine yaklaştı. Eğer siz de Kara Rapor'u detaylı incelemek isterseniz, Temiz Hava Hakkı Platformu'nun sayfasına göz atabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yaşadığınız ilde soluduğunuz hava, gerçekten de belirli standartları sağlayacak kadar temiz mi? Gçrüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.