Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay Kongresi'nin İstanbul’da Yapılması İçin Başvuru yaptı

2018 yılında kurulan ve Türkiye’nin uzay alanındaki yol haritasını hazırlamak, gelişmeleri takip etmek ve uzayda söz sahibi olabilmek için hayata geçen Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay Kongresi’nin İstanbul’da gerçekleştirilmesi için adaylık başvurusunda bulundu. Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Milli Uzay Programı’nı 9 Şubat tarihinde tanıtmıştı.

TUA, İstanbul’u Aday Gösterdi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), geçtiğimiz sene Ekim ayında üyeliğini resmen tescilletti. Dünyanın en büyük uzay oluşumlarından biri olan Uluslararası Uzay Federasyonu’nun her sene farklı ülkelerde düzenlediği Uluslararası Uzay Kongresi için adaylar belirlendi. Kongre için belirlenen adaylardan biri de Türkiye oldu.

Geçtiğimiz sene Dubai’de gerçekleşen uzay kongresinde Türkiye Uzay Ajansı büyük ilgi görmüştü. TUA, Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Meksika Uzay Ajansı (AEM) ile iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Bu önemli organizasyonla TUA Milli Uzay Programı'nda da yer alan ‘Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi’ ile ‘Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi’ hedefleri için önemli adımlar atılacak.

Uluslararası Uzay Kongresi için İstanbul ile birlikte yarışacak diğer adaylar ise Soçi ve Pekin oldu. Oylama Eylül ayında Paris'te düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2022'de yapılacak.