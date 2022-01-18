2021 Türkiye Veri İhlali Raporu Yayımlandı

Türkiye veri ihlali raporu paylaşıldı. Yayımlanan rapor, 2021 yılında onlarca veri ihlali bildiriminin yapıldığını ve bu ihlallerden milyonlarca kişinin etkilendiğini gözler önüne serdi. Eğitim, teknoloji, sağlık, bankacılık, kozmetik ve e-ticaret sektörlerinin ciddi sayıda veri ihlali bildirmiş olması dikkat çekti.

Türkiye Veri İhlali Raporu Neler İçeriyor?

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 48 veri ihlali bildirimi yapıldı ve bu ihlallerden 25 milyondan fazla kişi etkilendi. Veri ihlali bildirimi yapan şirketler arasında çoğunlukla eğitim, teknoloji, sağlık, bankacılık, kozmetik, inşaat ve taşımacılık sektöründe hizmet veren ve milyonlarca kişisel veri toplayan şirket bulunuyor.

Veri ihlallerinin her yıl katlanarak artmasının en temel sebebinin gerekli siber güvenlik önlemlerinin alınmaması olduğunu belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, özellikle KOBİ’leri acilen gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı ve hem siber güvenlik uzmanları hem de avukatlarla birlikte çalışmalarının daha yararlı olacağını söyledi.

Özellikle son yıllarda kişisel verilerin güvenliği konusuna daha çok dikkat ediliyor fakat veri ihlallerindeki artış devam ediyor. 2020 yılında KVKK’ya bildirilen 27 veri ihlali yaşanırken bu sayı 2021’de 48’e çıkarak yüzde 78 oranında bir artış gösterdi.

Kişisel verilerin güvenliğine her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Günal, "Siber güvenlik konusunda bilinç artsa da veri ihlalleri yine de azalmıyor. Bu durum, alınması gereken önlemleri almayan sayısız şirket olduğunun bir göstergesi" şeklinde konuştu.

Kişisel veri toplayan ve işleyen şirketlerin KVKK'ya uyum süreçlerine azami özen göstermesi gerektiğini ifade eden Günal, KVKK’da veri ihlaline sebebiyet veren tüm şirketlere uygulanan farklı yaptırımların bulunduğunu ve bu durumun şirketlere hem maddi hem manevi zararlar verebildiğini söyledi ve şu şekilde devam etti:

"Bu nedenle şirketlerin kişisel verilerin korunması konusunda gereken tüm tedbirleri almaları büyük önem arz ediyor."

Doğum tarihi, adres bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi oldukça önemli birçok kişisel veriye sahip e-ticaret sitelerinin veri ihlali yaşaması özellikle kullanıcıları tedirgin ediyor ve şirketlerin yüklü miktarlarda ceza ödemelerine yol açıyor.

Günal, kullanıcılarının kişisel verilerini güvende tutmak için e-ticaret şirketlerinin KVKK’ya uyum süreçlerini tamamlaması ve hukuken gerekli tüm düzenlemeler ile teknik hazırlıklarını avukatlar ve siber güvenlik uzmanları aracılığıyla yaptırması gerektiğini belirtti.

Türkiye veri ihlali raporu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yayımlanan rapor ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.