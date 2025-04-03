Türkiye Dünya Ortalamasının Üzerinde! Yenilenebilir Enerji Oranları Açıklandı!

Tüm dünyanın konuştuğu ortak konulardan biri de enerji sektörü. Zira herhangi bir topluluk, kuruluş veya organizasyon enerji olmadan bir anlam ifade etmiyor. Tabi bu enerji üretiminin yanında ne kadar çevreci olduğunuzda önemli. Türkiye bu konuda büyük bir atılım yaparak kendi enerjisinin yarısından fazlasını yeşil enerji olarak üretmeyi başardı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye Kendi Enerjisinin Yarısından Fazlasını Yeşil Enerji Olarak Üretiyor!

Enerji sektörü her geçen gün daha da büyüyen ve neredeyse tüm sektörlerin temelini oluşturan bir konuma geldi. Bu noktada üretim ve ulaştırma konuları büyük önem arz ederken bir yandan da üretilen enerjinin ne kadarının yenilebilir enerji kaynaklarından üretildiği de büyük bir mesele haline geldi. Zira dünyamız artık yaşlandı ve bu hızla tüketime devam edersek çöplerimizi kaldıramayacak. Bu noktada Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Yeşil enerji üretimini dünya standartlarının da üzerine taşıdı.

Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) "Yenilenebilir Enerji Kapasite İstatistikleri 2025" raporuna göre yenilenebilir enerji noktasında dünya ortalamasının üzerine çıkmayı başardı. Rapora göre Türkiye'nin ürettiği yenilenebilir enerji kapasitesi yüzde 58.1 artarak 4 bin 448 GW seviyesine ulaştı. Bu üretim miktarı ise toplam elektrik üretiminin yüzde 59'una karşılık gelerek dünya ortalamasının oldukça üstünde bir oran yakaladı.

Dünyadaki toplam enerjinin ne kadarının yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiğinin ülkeler ortalaması ise yüzde 46,4'e karşılık gelmekte. Türkiye böylece hem dünya ortalamasının üzerine çıkmış oldu hem de kendi ürettiği enerjinin yarısından fazlasını çevreci bir yolla ürettiğini kanıtladı. Her ne kadar dünyada karbon salınımı, karbon ayak izi vb. konular büyük anlamlar ifade etmese de yakın bir gelecekte bu üretim miktarlarının değerini daha fazla anlayacağız.

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