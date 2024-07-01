Türkiye’nin Yerli Uydusu Dünya’ya 588 Milyon Kilometre Uzaklıktaki Jüpiter’i Böyle Görüntüledi

Dünyanın her noktasından metresel görüntü alabilen Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli gözlem uydusu İMECE Nisan 2023'te uzaya fırlatılmıştı.

Uzaydaki birçok cismin fotoğrafını çeken bu defa kamerasını uzayın derinliklerine tutarak 558 milyon km uzaklıktaki Jüpiter gezegenini görüntüledi.

İMECE Kamerasını Uzayın Derinliklerine Çevirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünyanın her noktasından görüntü alabilen Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE kamerasını derin uzaya çevirdi!" açıklamasında bulunarak İMECE'nin Jüpiter fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

🌌 Dünyanın her noktasından görüntü alabilen Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE kamerasını derin uzaya çevirdi!



🌍 Metrealtı çözünürlükte, dünyayı görüntülemek üzere üretilen İMECE bu kez 588 milyon km uzaklıktaki Jüpiter’i görüntüledi.



🛰️… pic.twitter.com/0nEkheVyaY — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 30, 2024

Büyük bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Kacır, “Yüksek çözünürlükte, dünyayı görüntülemek üzere üretilen İMECE bu kez 588 milyon km uzaklıktaki Jüpiter'i görüntüledi. İMECE'de sergilenen başarı daha ileri taşırken, yeni nesil yer gözlem uydularımız için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz” diye eklemede bulundu.

İMECE Uydusunun özelliklerine bakacak olursak yaklaşık 700 kilometre yükseklikte ve saatte 27 bin kilometre hızla hareket edebiliyor. Ayrıca, yüksek bir çözünürlükte uydu görüntüsü çekebilen uydunun 5 yıllık görev sürdürme ömrü bulunuyor.

TÜBİTAK Uzay mühendisleri tarafından İMECE'nin optik kamera, elektrikli itki sistemi, tepki tekeri, yıldızizler, güneş algılayıcı gibi birçok kritik sistemi tasarlanarak üretildi. Ek olarak bütün testleri ve uyumluluk süreçleri ise Türkiye’de yapıldı.