Türkiye'de Girişimlere Yapılan Yatırım Rekor Sayıya Ulaştı!

Türkiye'de girişimlere yapılan yatırım çok ciddi miktarlara ulaştı. KPMG Türkiye, 212 iş birliğiyle hazırladığı Türkiye Start-up Yatırımları Raporu'nu yayımladı. Yayımlanan rapora göre 2020'de girişimlerin aldığı yatırımlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 oranında artarak 143 milyon dolar işlem hacmine ulaştı. 2020'de toplam işlem hacmi 2,3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'de Girişimlere Yapılan Yatırım 143 Milyon Dolara Ulaştı

Türkiye Start-up Yatırımları Raporu açıklandı. Paylaşılan rapora göre 2020 yılında start-up yatırımları 143 milyon dolara ulaştı. Böylece Türkiye girişim ekosistemi tarihinin en yüksek yatırım faaliyeti gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen yatırım miktarının 2019 yılına kıyasla yüzde 35 oranında daha fazla olduğu açıklandı. Yatırım ve hisse satışları göz önünde bulundurulduğunda zirvede yer alan girişimler oyun alanındaki start-up'lar oldu.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye girişim ekosisteminde 2020’deki faaliyetlerin tarihi bir sayıya ulaştığını söyleyen Kaçmaz, "VC yatırımcıları ve melek yatırımcılar tarafından 155 start-up’a yapılan toplam 143 milyon dolarlık yatırım ile 2019’a göre yüzde 35 artışla daha önce görülmemiş seviyede yatırım faaliyetine tanık olduk" dedi.

Gökhan Kaçmaz, "2020’de Türkiye yatırım ve start-up ekosistemi tarihinin en yüksek geç dönem VC yatırımları gerçekleşti. 2020’de Geç Dönem VC yatırımları 42 milyon dolar seviyesine ulaştı. Yatırım seviyesi 2019’da 7 milyon dolar, 2018’de ise 15 milyon dolar seviyesinde kalmıştı. Bu durum girişimcilere ekosistemin belli bir olgunluğa ulaştığı mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaçmaz, "Önümüzdeki yıllarda yeni girişimlerin de etkisiyle hem büyümeye devam eden, hem de olgunlaşan bir girişim ekosistemi ile Türkiye, ekosisteme değen tüm paydaşları umutlandırmaya devam ediyor. Güncel trendler, Türk start-up'larının geç dönem yatırımlarını öncelikle küresel yatırımcılardan aldıklarını gösterirken, yerli yatırımcılarının büyük bir kısmı erken dönem start up’lara yöneliyor" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti: