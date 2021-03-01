Türkiye'de Görülen Göktaşı ile ilgili Tübitak'tan Açıklama

Türkiye'de görülen göktaşı görüntüleri çeşitli illerde vatandaşlar tarafından kaydedilmişti. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrasında Tübikat, Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Tübitak merak edilen sorulara ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'de Görülen Göktaşı Hakkında Tübitak Açıklama Yaptı

Tübitak tarafından yapılan paylaşımda şu cümlelere yer verildi:

27 Şubat gecesi, ülkemizde Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu semalarında görülen göktaşı hakkında merak edilen birkaç soruyu cevaplayalım istedik.

Görüntülenen gök cismi, geçişleri 15 Şubat-10 Mart tarihleri arasında rastlanan Delta Lenoid Meteor Akıntısı'nın bir sonucu olabilir. Bu göktaşı akıntısı, maksimum sayıya 25 Şubat'ta ulaşmaktadır. Dün gece karşılaştığımız gibi çok parlak olanlara ise 'ateş topu' denir. Gökyüzünde çıkış noktası Aslan Takımyıldızı'na rastlayan bu #meteor duşunun kaynağının 1999RD32 asteroidi olabileceği düşünülmekte olup meteor hızları 23 km/s'ye kadar çıkabilmektedir. Bu tür #meteor akıntılarının yeryüzündeki canlılara zarar verme ihtimali bulunmamaktadır.

Gökyüzünde çıkış noktası Aslan Takımyıldızı'na rastlayan bu #meteor duşunun kaynağının 1999RD32 asteroidi olabileceği düşünülmekte olup meteor hızları 2⃣3⃣km/s 'ye kadar çıkabilmektedir💥

Bu tür #meteor akıntılarının yeryüzündeki canlılara zarar verme ihtimali bulunmamaktadır🌎💫 — TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (@tubitak_tug) February 28, 2021

Neler Olmuştu?

27 Şubat'ta Ankara, Erzurum ve Trabzon gibi şehirlerde meteor görülmüştü. Meteor ile ilgili Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.

Meteor düştüğü söylenilen illerin tamamının şunlar olduğu aktarılmıştı:

Ankara

Çankırı

Konya

Kırıkkale

Yozgat

Samsun

Ordu

Erzurum

Eskişehir

Kayseri

Trabzon

Gaziantep

Antalya

Videoların paylaşılması sonrasında Twitter Türkiye gündeminde 1. sıraya yükselen meteor hastagi büyük merak uyandırmıştı.

#göktaşı şu ana şahit olup videoyu çekerek hayattaki bütün şansımı kullanmış olabilirim😤 pic.twitter.com/sOx3EaHext — Hakdan 💛¹⁹⁰⁷💙 (@haktanfb25) February 27, 2021

Sizler Tübitak'ın yapmış olduğu açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Göktaşı Nedir?

Vikipedia'da yer alan bilgiye göre gök taşı şu demek:

"Göktaşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir."