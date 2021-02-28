Türkiye'ye Meteor Düştü İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu

Türkiye'ye meteor mu düştü? Ülkemizin birbirinden çeşitli şehirlerinde görüldüğü iddia edilen gök taşının görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılmaya devam ediyor. Konu hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'ye Meteor mu Düştü?

Ekşi Sözlük'te freakme isimli bir kullanıcının "27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök Taşı Düştüğü İddiası" ile açtığı başlıkta gök taşının Türkiye'nin yalnızca Ankara şehrinde değil, Ankara'nın yanı sıra Erzurum ve Trabzon gibi şehirlerde de görüldüğünün iddia edildiği bilgilerine yer verildi.

Bazı kullanıcıların ifadelerine göre gök taşının görüldüğü iddia edilen illerin tamamı şu şekilde:

Ankara

Çankırı

Konya

Kırıkkale

Yozgat

Samsun

Ordu

Erzurum

Eskişehir

Kayseri

Trabzon

Gaziantep

Antalya

Twitter'da yapılan paylaşımlara göre olay anı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından kaydedildi. Haktanfb25 isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı bir video, gök taşı olduğu düşünülen cismi uzaktan inceleme fırsatı veriyor. Bu kullanıcının Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoyu hemen aşağıda yer alan tweetten izleyebilirsiniz.

#göktaşı şu ana şahit olup videoyu çekerek hayattaki bütün şansımı kullanmış olabilirim😤 pic.twitter.com/sOx3EaHext — Hakdan 💛¹⁹⁰⁷💙 (@haktanfb25) February 27, 2021

İstanbul'da UFO Görüldü İddiası Ortaya Atılmıştı

Geçen haftalarda da meteor iddiasına benzer bir iddia gündeme gelmişti. Ekşi Sözlük'teki ipkis adlı bir kullanıcının paylaştığı UFO görüntüsü, vatandaşların aklına çeşitli soruların gelmesine neden olmuştu. Kullanıcı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Malum kar yağışı var. Ben de ofisten dışarıyı çekeyim dedim. Fotoğrafı aldıktan sonra kontrol ettim iki adet bilinmeyen cisimin kadrajıma yakalanmış olduğunu gördüm. Vallahi de billahi de herhangi bir manipülasyon söz konusu değildir."

Kullanıcının paylaşmış olduğu fotoğraf kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken fotoğrafı inceleyen kullanıcılardan bazıları görüntüdekinin UFO olduğunu, bazıları da onun bir UFO değil, lambanın yansıması olduğunu dile getirmişti. Sosyal medyanın ikiye bölünmesine yol açan görüntü her ne kadar çoğu insana mantıklı gelmemiş olsa da bazı insanların kafasında "Uzaylılar gerçekten de var mı?" ve benzeri soruların oluşmasına sebebiyet verdi. UFO'ya ait görüntüyü aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

Peki, sizce 27 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görüldüğü iddia edilen ve bazı kullanıcıların akıllı telefon vb. elektronik araçlarla kaydedip yayımladığı cisim bir meteor mu? Olay ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.