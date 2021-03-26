Türkiye'deki Oyuncu Sayısı Dudak Uçuklattı: İşte Sonuçlar!

Türkiye'deki oyuncu sayısı belli oldu. Türk Telekom sponsorluğunda gerçekleştirilen "Ventures60: Oyun Fabrikası" etkinliğinde Türkiye'deki oyun sektörüne ilişkin verilere ışık tutuldu. Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türkiye'deki oyuncuları gösteren önemli veriler paylaştı.

Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenen "Ventures60: Oyun Fabrikası" etkinliğinde Türkiye'deki oyun sektörüne ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Teknoloji yazarı Timur Sırt'ın moderatörlüğünde düzenlenen YouTube canlı yayınında farklı sektörlerden konuşmacılar oyun dünyasına dair açıklamalar yaptı. Canlı yayında yatırımcılardan girişimcilere, küresel yatırım desteği almış platformlarından oyun dünyasındaki gelişmelere kadar detaylı konulara yer verildi.

Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, "Gaming in Turkey" tarafından hazırlanan "2020 Yılı Türkiye Oyun Sektörü Raporu" ile ilgili detayları paylaştı. Altan, Türkiye'deki oyun sektörünün 2020 yılı raporunun detaylarını paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Oyun dünyası yaş, cinsiyet ve mekândan bağımsız olduğu için tüm dünyada büyüyor. Türkiye’de toplam oyuncu sayısı 36 milyona ulaştı. Oyuncular aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynuyorlar. Bugün 35 milyon mobil, 22 milyon PC, 17 milyon konsol oyuncusu var. Gün geçtikçe oyuncularda cinsiyet dağılımı daha dengeli bir hâl alıyor. Oyuncuların yüzde 45’inin kadın, yüzde 55’inin erkek olduğu görülüyor."

Türkiye'nin 880 milyon dolarlık gelir ile oyun sektöründe dünyada 18'inci, MENA bölgesinde (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ise ilk sırada yer aldığını belirten Altan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Yeni jenerasyonla etkileşim kurabilmek için oyun oynamaya başlamak ve ortak ilgi alanları oluşturabilmek önemli hâle geliyor. Oyun artık eğlenceden ziyade profesyonel olmaya doğru ilerliyor ve oyuncular büyük bir tutkuyla oyun dünyasını takip ediyorlar. Bu doğrultuda oyun dünyasının önemli bileşenleri cihazlar, oyun içerikleri ve altyapı olmak üzere üç başlıkta toplanıyor."

"Türk Telekom olarak biz güçlü altyapımızı devam eden yatırımlarımızla daha da güçlendiriyoruz. Oyuncuların yüzde 90’ının evinde internet bağlantısı bulunuyor, yüzde 70’e yakın kısmı fiber internet kullanıyor. Türk Telekom olarak bugün 331 bin kilometrelik fiber altyapımız var. Bu oranı daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca cihaz portföyümüz ve bünyesinde birçok oyun barındıran Playstore platformumuz ile de oyun deneyimini artırıyoruz."