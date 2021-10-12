Ipsos tarafından yapılan araştırma bir araştırma ile birlikte Türkiye'nin online alışveriş kullanım oranı belli oldu. Aktarılan bilgilere göre katılımcıların yüzde 94'ü son bir yılda en az bir defa çevrim içi alışveriş yaptığını belirtti. Araştırmaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Türkiye'nin Online Alışveriş Kullanım Oranı %94'e Ulaştı

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte insanlar vaktinin büyük bir kısmını evde geçirmeye başladı. İnsanlar evde kaldığı süre zarfında alışverişler genellikle internet üzerinden gerçekleşti. Peki, Türkiye'nin çevrim içi alışveriş kullanım oranı nedir? Yapılan bir araştırma, merak edilen soruyu yanıtladı.

Ipsos, ülkemizdeki internet alışverişlerine yönelik oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. 5 bin kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 94'ü son bir yıl içerisinde en az bir kez online alışveriş yaptığını belirtti. Hızlı tüketim ürünlerinde bu oranın yaklaşık olarak yüzde 70 seviyesinde olduğu ifade edildi. Bir sepete ortalama olarak 186 TL ödendiği açıklandı.

Cisco AppDynamics, yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana tüketicinin dijital hizmetlere olan güveninin arttığını gözler önüne seren bir rapor yayımladı. Yapılan araştırmada, dünya genelinde 13 binden fazla tüketicinin dijital davranışları incelendi.

Gerçekleştirilen araştırmada, tüketicilerin artık dijitaldeki kötü alışveriş deneyimine ikinci bir şans vermediği ortaya çıktı. Tüketicilerin yüzde 72’sinin ise dijitalleşmeye yatırım yaparak hizmet kalitesini iyileştiren markalara bağlılığının arttığı belirtildi.

Tüketicinin yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte dijitalleşen markaları tercih ettiğine değinen dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Gökhan Bülbül, yaptığı açıklamada, "Tüketicilerin yüzde 76’sının şirketlerin dijitalleşmesi konusundaki beklentisi 2020’nin başından bu yana arttı" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Dijitaldeki müşteriyle kurulacak doğru ve etkili iletişim, hedef kitleyi büyütecek ve karlılık oranını artıracak en kritik basamaklardan biri. Basamakları sağlam adımlarla çıkmak için marka hedefine uygun olarak geliştirilmiş dijital pazarlama stratejilerinden güç almak, içinde bulunduğumuz dijital çağın bir zorunluluğu."

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