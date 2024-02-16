Türkiye'nin Yeni Operatörü Netgsm Abone Alımına Başladı: Çeşitli Avantajlar Sunuyor!

Türkiye'nin yeni mobil operatörü Netgsm, "0510 22X XXXX" numara bloku ile bu ay itibariyle abone alımına başladı. Abonelik işlemleri, herhangi bir bayiye gitmeye gerek kalmadan, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden kolayca yapılabilmektedir.

Netgsm, Türkiye'de bir ilke imza atarak, tüm yazılımlarını TÜBİTAK destekli AR-GE projeleriyle geliştirmektedir. Bu sayede, ülke ekonomisine katkıda bulunurken, aynı zamanda en son teknolojiyi kullanarak abonelerine en iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

Netgsm Servisine Abone Olmak İçin:

E-Devlet'e giriş yapın veya Netgsm mobil uygulamasını indirin.

Kimlik bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi doğrulayın.

İstediğiniz paketi seçin ve abonelik işleminizi tamamlayın.

Netgsm'in Sunduğu Avantajlar:

Kolay abonelik: Bayiye gitmeden, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden kolayca abone olabilirsiniz.

Yapay zeka doğrulama: Abonelik işlemleriniz sırasında yapay zeka doğrulama sistemi ile güvenli ve hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

Uygun fiyatlı paketler: Herkese uygun, farklı fiyat seçenekleri ve tarife paketleri mevcuttur.

En son teknoloji: TÜBİTAK destekli AR-GE projeleriyle geliştirilen yazılımlar ile en son teknolojiyi deneyimleyebilirsiniz.

Müşteri hizmeti: 7/24 ulaşılabilen müşteri hizmetleri ile her türlü sorunuzda ve sorununuzda destek alabilirsiniz.

Netgsm, bu yıl sonuna kadar numara taşıma yoluyla 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, mobil alanda ilk defa sanal mobil şebeke hizmeti verdiklerini ve GSM çekirdek şebeke altyapılarını kurduklarını açıkladı. Geçen yıl test aşamasında hizmet verdiklerini de belirten Öcal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) 2009'da aldıkları sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla faaliyet gösterdiklerini söyledi.



Öcal ayrıca, sabit telefon hizmetlerinde 200 bine yaklaşan VoIP/SMS/internet abone sayısıyla imtiyazlı grup firmalarının ardından 4. sıraya yükseldiklerini de sözlerine ekledi.