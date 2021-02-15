İstanbul'da UFO Görüntüsü Çekildiği İddia Ediliyor: İşte O Fotoğraf

İstanbul'da çekilen UFO görüntüsü olduğu iddia edilen fotoğraf gündemde. Ekşi Sözlük kullanıcısı İstanbul'da UFO görüntüsü çektiğini iddia eden bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım kısa süre içerisinde gündeme oturdu. İstanbul'da çekilen UFO görüntüsü gerçek mi? Konu hakkındaki ayrıntıları bir araya getirdik.

İstanbul'da Çekilen UFO Görüntüsü Gerçek Mi?

Ekşi Sözlük'te ipkis kullanıcı adlı bir kişi UFO görüntüsü olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı. Kullanıcının paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken fotoğrafı gören kullanıcılar görüntüde yer alanın UFO olmadığını lambanın yansıması olduğunu söylüyor.

Paylaşımı yapan kullanıcı yaptığı açıklamada "Malum kar yağışı var. Ben de ofisten dışarıyı çekeyim dedim. Fotoğrafı aldıktan sonra kontrol ettim iki adet bilinmeyen cisimin kadrajıma yakalanmış olduğunu gördüm. Vallahi de billahi de herhangi bir manipülasyon söz konusu değildir." cümlelerine yer verdi.

UFO olduğu iddia edilen fotoğrafa hemen aşağıdan bakabilirsiniz. Fotoğrafın İstanbul Maltepe'de çekildiği belirtiliyor.

Fotoğrafı gören çoğu kişi resimdekinin UFO olmadığını lambanın yansımasının oluşturduğu görüntü olduğunu belirtmekte. Fotoğrafa dikkatli bir şekilde bakıldığında lamba yansıması gibi görünüyor. Ancak bazı kullanıcılar fotoğraftakinin UFO olduğunu söylerken bazıları da lamba yansıması olduğunu söylüyor.

Kapalı bir havada kar yağışının olduğu zamanda çekilen görüntü şu anda kullanıcıları ikiye bölmüş durumda.

Sizler görüntüdeki cismin UFO olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa lambanın yansıması olduğunu mu? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!