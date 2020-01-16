Türkler Wikipedia Yasağını Umursamadı: Her Gün Milyonlarca Ziyaret

Pek çok kişinin uzun bir süredir heyecanla beklediği Wikipedia yasağı dün gece saatlerine doğru kaldırıldı ve internet sitesi, iki buçuk yıl gibi uzun bir sürenin ardından erişim engeli sorununu geride bırakmış oldu. Wikipedia'nın kullanıma açılması ile birlikte bazı ilginç veriler ortaya çıktı.

Çok Etkilenmemişiz Gibi Gözüküyor

Teknolojinin oldukça basitleştiği ve özellikle sanal ortamlardaki sınırların pek de mühim olmadığı dönemlerde yaşıyoruz. Nitekim iki buçuk yıldır süren Wikipedia yasağı sırasında girilen 49.000 adet yeni Türkçe içerik de bunun en büyük işaretlerinden birisi. Bu verilere göre Türk kullanıcılar, sitenin erişim engeli ile karşı karşıya olduğu dönemlerde dahi internet ansiklopedisinden faydalanmaya ve içerik girmeye devam etti.

Nisan 2017 tarihinde yaklaşık 289.134 adet olan Türkçe başlık sayısı, bugün yaklaşık 338.882 adet seviyesinde bulunuyor. Son bir yıl içerisinde elli adetten fazla içerik girişi yapan Türk editör sayısı ise 829 kişi olarak dikkatleri çekiyor. Bu kişilerin son bir yıl içerisinde elli adetten fazla içerik girişi yapan kişiler olduğunu vurgulayalım. Yani toplam editör sayısı çok daha yüksek seviyelerde.

Wikipedia'da bulunan bilgilere ihtiyaç duyan kişiler yaklaşık on beş saniye gibi kısa bir süre ayırarak VPN bağlantısı eşliğinde erişim imkanından faydalanıyordu. Ancak haliyle trafikte bazı düşüşler söz konusu. Nisan 2017 tarihinde 5 milyon görüntüleme (günlük) alan internet sitesi, yasağın başladığı gün itibarıyla 1,1 milyon görüntüleme (günlük) sınırına düşüyor. O günden bu yana da 0,7 milyon ila 1,1 miyon görüntüleme arasında dolaşmaya devam ediyordu.

Neyse ki Geride Bıraktık

Dün yaptığımız haberde iki buçuk yılın ardından beklenen müjdeyi sizlere vermiş ve Wikipedia'nın erişim engelinin kalktığını duyurmuştuk. Erişim engelinin kalkması ile birlikte sevinçlerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları, #Wikipedia etiketini ülkemizin trendleri arasına sokmayı başardı.

Evet, artık tadını çıkartabilirsiniz. Başlarken göz atmanızı tavsiye ederim.