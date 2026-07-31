TurkNet Çöktü! İnternete Erişim Sorunu Yaşanıyor

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan internet servis sağlayıcısı TurkNet'te büyük bir sorun meydana geldi. An itibarıyla Türkiye genelindeki kullanıcıları etkileyen bir erişim sorunu söz konusu. Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcılar, internet bağlantısında sorun olduğuna dair şikâyetlerini dile getirmeye başladı.

TurkNet Neden Çöktü?

TurkNet'te yaşanan erişim sorunu ile ilgili henüz kapsamlı bir çaıklamada bulunulmadı fakat birçok kişinin internete erişememesine sebep olan bu sorunla ilgili TurkNet'ten ilk açıklama geldi. Şirket, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye genelini etkileyen bir sorun olduğunu, teknik ekiplerin problemi çözmek için çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

TurkNet Erişim Sorunu Ne Kadar Sürecek?

TurkNet'in internet erişim sorununu ne kadar sürede çözeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Şirket, teknik ekiplerin sorunu en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklasa da soru işaretlerini gideren net bir süre vermedi. Sorunun kaynağı belirlenip ortadan kaldırıldıktan sonra Türkiye'deki kullanıcılarına yavaş yavaş internet sunmaya devam etmesi bekleniyor.

TurkNet Erişim Sorunu Neden Büyük Sorun Oluşturuyor?

TurkNet kullanıcıların internete erişememesi gerçekten de büyük bir sorun olarak öne çıkıyor. Özellikle uzaktan çalışan kişiler, bu sorun yüzünden epey mağdur olabilir. Yazılım geliştiricileri, müşteri temsilcileri, serbest zamanlı çalışanlar ve dahası, internet bağlantısı olmadığı için işlerini yürütmekte zorlanabilir.

Tabii, sadece uzaktan çalışanlar değil, bireysel kullanıcılar için de ciddi bir problem. Sosyal medya platformlarına göz atamaz, haber sitelerine giremez, film ve dizi izleyemez. Özellikle de mobil interneti olmayanlar ya da tüketilebilecek veri miktarı epey sınırlı olanlar, bir süre internetsiz geçirmek zorunda kalabilir.