Tim Cook Apple CEO'luğuna Gelir Rekoru Kırarak Veda Ediyor!

Tim Cook, Apple CEO'luğu görevini çok yakında John Ternus'a devretmeye hazırlanıyor. Cook, CEO olarak son kez katıldığı kazanç toplantısında Apple'ın üçüncü çeyrek raporunu paylaştı. Açıklanan verilere göre şirket bu çeyrekte rekor seviyede gelir elde etti. İşte merak edilen detaylar!

Apple Üçüncü Çeyrekte Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Apple, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 54 milyar dolarlık iPhone satışı yaptı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 oranında bir artış gösterdi. Ayrıca şirketin mart ayında piyasaya sürdüğü giriş seviyesi MacBook Neo'nun başarısıyla Mac satışları 10 milyar dolara yükseldi. iPad satışları ise 6 milyar dolar seviyesindeydi diyebiliriz.

Apple geçen yılın aynı döneminde 94.04 milyar dolar gelir bildirmişti. O dönemki net kar ise 23.43 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin giyilebilir cihazlar ve ev aksesuarları kategorisi 8 milyar dolar gelir getirdi. iCloud, Apple Music ve App Store gibi hizmetlerden elde edilen gelir ise 31 milyar dolar olarak açıklandı. Tüm bu gelir kalemleriyle birlikte Apple'ın 2026'nın üçüncü çeyreğindeki toplam geliri 109 milyar dolara ulaştı.

Apple nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan bu dönemde kasasına giren nakit parada kendi rekorunu kırdı. Yatırımcıların hisse başına elde ettiği kazanç da bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Dünya genelinde Apple ürünlerini güncel olarak kullanan kişi sayısı eşi en yüksek seviyelerini gördü. Telefon, tablet veya bilgisayar fark etmeksizin tüm cihaz türlerinde kullanıcı sayısı zirveye çıktı diyebiliriz. Bu artış sadece belirli ülkelerde değil dünyanın her bölgesinde aynı anda yaşandı.

Analistlere göre Apple'ın bu çeyrekteki toplam gelirinin 107,2 ile 110 milyar dolar arasında olması bekleniyordu. Açıklanan bu rakamlar şirketin bu tahminleri tutturduğunu gösteriyor. Ayrıca şirketin bu çeyrekteki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 oranında arttı. Şirketin bu dönemdeki net karı ise 30 milyar dolar seviyelerinde.

Apple CEO'su Tim Cook Görevini Ne Zaman Bırakacak?

Açıklanan bu finansal raporlar aynı zamanda Apple CEO'su Tim Cook için bir dönemin sonuna gelindiğini gösteriyor. 2011'den bu yana şirketin başında bulunan Cook 1 Eylül itibarıyla koltuğunu Apple'ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'a devredecek. Cook, CEO'luk görevinden ayrılsa da yönetim kurulu başkanı olarak şirkette kalmaya devam edecek.

Editörün Yorumu

Tim Cook'un CEO'luk görevinden ayrılmadan önce açıkladığı bu son finansal veriler gerçekten sevindirici. Zira şirketin tüm kalemlerde gelirlerini artırdığını söyleyebiliriz. 1 Eylül'den itibaren şirketin tepesindeki isim olacak John Ternus'un bu görevde nasıl bir performans göstereceğini fazlasıyla merak ediyorum.