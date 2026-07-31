Yeni Siri, Hayal Kırıklığı Yaratan Bir Sınırlama ile Gelecek

Apple CEO'su yakında değişecek. Tim Cook'un yerine bir başkası gelecek. Şu anki CEO, istifa etmeden önceki son kazanç toplantısında şirketin de şu an odak noktasında yer alan Siri AI hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Ne yazık ki bu bilginin kullanıcıları heyecanlandırmaktan ziyade hayal kırıklığına uğramalarına sebep olması daha olası.

Siri AI Ne Tür Bir Sınırlama ile Gelecek?

Cook tarafından yapılan son açıklama oldukça çarpıcıydı. Bunun sebebi, ilk kez yeni Siri ile ilgili ücretli bir abonelik sistemine işaret edilmesi. Siri AI tamamen sınırsız ve bedava olmayacak. Yoğun bir şekilde kullandığınızda erişim sorunu yaşayacaksınız. Bunu aşmanın tek yolu ise biraz para harcamaktan geçecek.

Teknoloji devinin yeni ve gelişmiş yapay zekasına daha üst sınırlardan erişmek için yeni bir abonelik planı sunulmayacak. Bunun yerine iCloud+'ın bir parçası olarak sunulacak. Şu an bu abonelik planı size daha fazla depolama alanı sunmanın yanı sıra e-posta gizleme gibi gizlilik avantajları da sağlıyor.

iCloud+'ın hâlihazırda kullanışlı ve dikkat çekici özellikler var. Ama Apple, buna yapay zekasına daha çok erişim gibi avantajlar da kazandıracak. Özellikle Apple'ın yapay zekasını iş amaçlı kullananların daha çok tercih etmesi bekleniyor. Şirket, bununla abonelik gelirlerini artırırken modeli sorunsuz bir şekilde sunmanın maliyetini de çıkarmayı planlıyor.

Siri AI'ın Özellikleri, Ücret Ödemeye Değer Olacak mı?

Bunun cevabı göreceli. Şirketin WWDC 2026'da tanıttığı yeni Siri, birçok önemli özellik içerecek ama bunlara gerçekten ihtiyacınız varsa "ücret ödemeye değer bir yapay zeka" diyebiliriz. Aksi hâlde pek de mantıklı bir seçenek değil. Dilerseniz gelin, karar vermeniz açısından özelliklerine hızlıca göz atalım.

Siri'nin en büyük yeniliği, ses tonunda olacak. Şu an olduğundan çok daha samimi ve insansı hissettiren bir tonda konuşacak. Ayrıca ne kadar hızlı konuşması gerektiği gibi özelleştirme seçeneklerinden de faydalanabileceksiniz. Bu sayede yapaylık hissiyatı da minimum seviyeye inecek.

Bir diğer önemli artısı, gerçek zamanlı bilgi arama özelliği olacak. Diyelim ki yakında sevdiğiniz bir sanatçının konseri var, onunla ilgili sorularınıza güncel bilgilerden faydalanarak cevaplar verebilecek. Mac kullanıcıları, Spotlight'a entegre edilecek bu yapay zeka sayesinde herhangi bir pencereye sağ tıklayarak ona doğrudan soru sorabilecek. Bu sayede üçüncü taraf uygulamalarla da uyumlu çalışacak.

Mesajlar, e-postalar ve dahasındaki kişisel verileri tarayarak ihtiyacınız olan bilgileri hızlıca bulacak olan yeni Siri, Apple cihazlarına yeni kamera modu olarak da dahil edilecek. Kamera ile bir nesneyi göstererek onun hakkındaki sorularınıza cevap alabileceksiniz.

Sıfırdan e-posta ya da mesaj yazmakta da iyi bir iş çıkaracak. Geçmişte iletişim kurma biçiminizi inceleyecek, sizin üslubunuzla taslaklar oluşturacak. Birçok işlem, cihaz üzerinde gerçekleşecek olsa da daha ileri düzey işlemlerde özel bulut teknolojisi kullanılacak. Bu süreçte verilerinize Apple da dahil olmak üzere hiçbir taraf erişim sağlayamayacak.

Siri AI Ne Zaman Sunulacak?

Yeni Siri zaten bir süredir iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 geliştirici beta sürümleri üzerinden erişilebilir durumda. Genel kullanıma ise bu yılın sonuna doğru sunulacak. Türkçe de dahil olmak üzere birçok dili destekleyeceğini de ayrıca not düşelim.

Editörün Yorumu

Birçok Apple kullanıcısı, yeni Siri'nin en azından başta tamamen ücretsiz olacağın düşünüyordu. O yüzden bu açıklamanın epey hayal kırıklığı yaratacağını düşünüyorum. Kısıtlama olmadan bedava erişim imkânı sunulması, teknoloji devinin yapay zeka alanında hızlı bir ilerleme kaydetmesine yardımcı olabilirdi. Açıkçası bu hâliyle pek de yankı uyandıracağını zannetmiyorum.