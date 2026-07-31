Sony Tepkiler Karşısındaki Sessizliğini Bozdu! Kutulu Oyun Üretimi Kararından Dönülecek Mi?

Bildiğiniz gibi Sony, kutulu oyun üretiminin durdurulmasının akabinde hayranların sert tepkileri ile karşılaşmıştı. Bu tepkiler her platformdaki her fırsatta dile getiriliyor iken, Japon teknoloji devi ise sessizliğini korumuştu. Hatta PlayStation çalışanlarının sosyal medya kullanımı da herhangi bir çelişkili duruma ve tartışmaların uzamasına yol açmaması için kısıtlanmıştı. Bugün gerçekleştirilen finansal konferans sırasında Sony, hayranların tepkileri karşısındaki sessizliğini en nihayetinde bozdu.

Söz konusu karar ile ilgili duyuru, bu ayın başlarında yapılmıştı. Beraberinde PlayStation 3 ve Vita mağazalarının da kapanacağını öğrenmiştik. Bilhassa kutulu oyun üretimini durdurma kararı, hayranların büyük tepkisini çekmişti. İmza kampanyasının başlatılmasından sosyal medya paylaşımlarına gelen sert eleştirel yorumlara kadar pek çok etkileşim söz konusu olmuştu. Olmaya da devam ediyor.

Sony Kutulu Oyun Üretimini Kararını Neden Aldı?

Bugün itibarıyla yayınlanan yeni finansal raporun ardından, Finans Direktörü Lin Tao liderliğinde sektör analistleri ile bir soru-cevap seansı gerçekleştirildi. Elbette seansta kutulu oyun üretiminin durdurulma kararı da gündeme getirildi. Tao, söz konusu kararın ardında çeşitli nedenlerin olduğunu ama bunların başında eğlence sektörü genelindeki dijitalleşmenin geldiğini söyledi. Bunun, çeşitli içerik ve medya formlarındaki dijital dağıtımın büyümeye devam etmesi ile PlayStation markasına özel olmadığını da sözlerine ekledi. Nihai olarak da Sony, kutulu oyun üretimini durdurma ve ihtiyatlı bir şekilde hareket etme kararı almış.

Kutulu Oyun Kararından Vazgeçilecek Mi?

Finans Direktörü Lin Tao, karar ile ilgili çeşitli görüşler aldıklarını ve insanların bu konudaki görüşlerinin güçlü olduğunu söyledi. Tao, şirket olarak, gelecekteki dijital ekosistem içinde tüketiciler ile nasıl etkileşimde bulunabileceklerini araştırmaya devam etmelerinin gerektiğini de ifade etti. Şu an için bu ekosistemin nasıl bir yapıya sahip olacağı bilinmiyor. Ancak öyle veya böyle, Sony kutulu oyun üretimini durdurma kararından vazgeçecek gibi görünmüyor.

Oyuncular Kutulu Oyun Üretimi İçin Boykota Gidiyorlar

Diğer yandan, hayranların bu kararı boykot etmek için harekete geçeceklerini öğrenmiştik. 23 - 30 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak bu boykot kapsamında, konsolların açılmaması, herhangi bir satın alımın yapılmaması veya çevrimiçi oyun oynanmaması gibi şartlar var. Ne var ki gerek şartlar, gerek zamanlama ve gerekse de zaman aralığı ile kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Malumunuz, belirlenen zaman aralığında herhangi bir büyük platforma özel oyun çıkmayacak. Ayrıca internet kullanımın sıfırlanacak olması da Japon teknoloji devi için sunucu maliyetlerinin düşüşü anlamına geliyor. Diğer bir deyiş ile söz konusu boykotun, Tao tarafından yapılan açıklamaya bakılır ise pek bir etkisi olmayacak gibi.

Editörün Yorumu

Sony açısından baktığımda, aslında anlaşılabilir bir durum olduğu düşüncesindeyim. Malumunuz artık COVID-19 ile büyük bir dijital dönüşüm başladı ve kutulu oyun tercihi artık daha geri planda kaldı. Ne var ki bu, satın aldığımız oyunların sadece oynamak için lisanslarını aldığımız için büyük bir endişe kaynağı da oluyor. The Crew ile ilgili durumda bunu net olarak görmüştük. Yayıncı tarafından satıştan kaldırma ve sunucuları kapatma kararı alındığında, cebimizden çıkan para da havaya gitmiş oluyor.

Bu yeni düzen, biz oyuncular için bir süre sonra satın alım sırasında 'parayı sokağa atıyormuş' hissiyatı uyandırabilir. Erişilebilirliğin yanı sıra, kutulu koleksiyon kültürünün ölecek oluşu da bir diğer can alıcı nokta oluyor. Finans Direktörü Lin Tao tarafından yapılan açıklamalar, dönüşü olmayan bir yola girdiğimizin ispatı oldu. Sahiplik konusunda nasıl bir yöntemin uygulanacağını da çok merak etmiyor değilim.