Bakanı Uraloğlu Türksat 6A İçin Tarih Verdi! Sadece Sayılı Günler Kaldı

Kısa süre önce daimi yörüngesine yerleşen Türksat 6A hizmet vermeye hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın ne zaman hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Türksat 6A Ne Zaman Hizmet Verecek?

Türkiye'nin 5 uyduyla dünyada 3,5 milyar insanı kapsadığını ve Türksat 6A ile beraber buna 4 ülkenin daha ekleneceğini belirten Bakan Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun şubat ayı içerisinde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

SpaceX iş birliği ile 8 Temmuz 2024 tarihinde uzaya fırlatılan Türksat 6A, 2024 yılının aralık ayının sonunda 42° doğu olan kalıcı yörüngesine yerleşti. Yörüngede iletişim uydusu görevini üstlenecek Türksat 6A 16 yıl manevra ömrüne sahip olacak.

TÜBİTAK UZAY tarafından üretilen uydu yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip. Türksat 6A ile beraber özellikle Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland, Türksat haberleşme uydularının kapsama alanına dahil olacak.

4,2 ton ağırlığındaki Türksat 6A haberleşme ve televizyon yayıncılığı için 20 adet Ku-Bant aktarıcı olarak hizmet verecek. Uçuş yazılımı ve tasarımı tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen uydu 546 milyon TL bütçe ile Türkiye'nin en büyük ar-ge projesi ünvanına da sahip.

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