Ekim ayında yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump, yeni görevine başlamak için adeta saatleri sayıyor. Bir yandan Trump'ın yemin töreni için hazırlıklar sürerken, diğer yandan da göreviyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bunlardan sonuncusu ise görevi boyunca alacağı maaş oldu. Peki Donald Trump ne kadar maaş alacak ve bu para diğer dünya liderlerinin maaşı ile kıyaslandığında ortaya nasıl bir tablo çıkıyor?

Donald Trump'ın ABD Başkanı Olarak Alacağı Maaş Belli Oldu

Donald Trump, ikinci kez ABD Başkanı olarak görev yapacağı süre boyunc yıllık 400 bin dolar yani 14 milyon 235 bin TL maaş ödemesi alacak. Bu da aya vurulduğunda yaklaşık 33 bin dolar yapıyor. Bu dünyanın en güçlü ülkelerinden birinin yönetimi için az görünebilir. Ancak hatırlatmakta yarar var ki ABD Başkanı pek de cebinden para harcamıyor.

Pek çok masrafı ABD'nin kasasından karşılanırken, başkana ödenen tek para da maaş değil. Yıllık masraf ödeneği, seyahat ödeneği ve eğlence ödeneği adı altında farklı ücretler de söz konusu. Ancak bunun da bir önemi yok çünkü Donald Trump aynı zamanda bir milyarder. Yani maaşının onun için çok da önemli olduğu söylenemez.

Donald Trump'ın maaşına baktığımızda kendisi bu işten en çok para kazanan beşinci devlet başkanı. En yüksek maaş alan ülke yöneticileri sıralaması ise şu şekilde:

Singapur Devlet Başbakanı Lawrence Wong: 1.6 milyon dolar Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu: : 568 bin dolar İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller-Sutter: 531 bin dolar Kanada Başbakanı (bu makam şu an için boş) 406 bin dolar ABD Başkanı olan Donald Trump: 400 bin dolar Avustralya Başbakanı Anthony Albanese: 365 bin dolar Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg: 337 bin dolar Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon: 325 bin dolar Almanya Başbakanı Olaf Scholz: 270 bin dolar Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba: 260 bin dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple CEO'su Tim Cook'un 3 milyon dolar maaş ve 75 milyon dolara yakın bonus aldığı bir dünyada ldierlerin ücretleri az mı çok mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.