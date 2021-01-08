Cumhurbaşkanı Açıkladı: TÜRKSAT 6A Uydusu Ne Zaman Uzaya Fırlatılacak?

TÜRKSAT 6A uydusu ne zaman uzaya fırlatılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

TÜRKSAT 6A Uydusunun Uzaya Fırlatılma Tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT Genel Müdürlüğünde düzenlenen Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu konulu özel oturuma Vahdettin Köşkünden video konferans aracılığı ile bağlandı. TÜRKSAT 6A ile ilgili önemli açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız 2022'de ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Önümüzdeki yıl İMECE isimli kendi üretimimiz olan yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli Uzay Projesi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Projemizi de yakında tarihte açıklayacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemize kazandıracağımız uyduları bu programda ortaya koymuş olacağız. Biz hem mikro uydu geliştirme, hem de bunları uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki etkinliğimizi artırma gayretimizi devam ettiriyoruz. Teknolojideki gelişmeler devletlerin işleyişinde de köklü değişimlere neden oluyor.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, “Çok yakında bir başka müjdemiz daha olacak. Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da Uzay Vatan'da yerini alacağı günler yakındır” ifadelerine yer verdi. Bakan Karaismailoğlu, TÜRKSAT 6A'nın üretimi, mühendislik ve uçuş modelinin entegrasyon faaliyetlerinin eş zamanlı olarak devam ettiğin belirtti.

30 yıl süreyle hizmet verecek olan TÜRKSAT 5A’nın manevra ve hizmet ömrünün diğer uydulara göre çok daha uzun olacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, 3 bin 500 kilogram ağırlığındaki uydunun 12kW güce sahip olacağını belirtti. Bakan, Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmalarının bundan böyle de hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu, TÜRKSAT 5B ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "5A'nın ardından uzaya göndereceğimiz Türksat 5B uydumuzun da test aşamaları devam etmektedir. 42 derece doğu yörüngesine uğurlayacağımız Türksat 5B ile ülkemizin Ka-Bant kapasitesini artıracağız."