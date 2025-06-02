Türksat’tan 3 Ay Ücretsiz İnternet Kampanyası! İşte Şartlar

Türkiye'nin Kablo TV ve tek uydu operatörü Türksat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" hedefine katkı sağlamak amacıyla dikkat çeken bir kampanya başlattı. Buna göre şirket, ücretsiz internet sağlayacak. Peki bu kampanyadan kimler yararlanabiliyor?

Türksat'tan Yeni Evlilere 3 Ay Ücretsiz İnternet

Yeni evlenmiş çiftler için düzenlenen bu kampanya ile ev interneti için Türksat’ı tercih edenler 50 Mbps sınırsız interneti ilk 3 ay ücretsiz kullanabilecek. Üstelik 3 aylık deneme süresinin ardından 12 ay boyunca sadece ayda 439 TL ödeyerek hizmetten faydalanmaya devam edecekler.

Daha yüksek hız isteyenler için de benzer bir kampanya söz konusu. Diğer seçenekler şu şekilde;

100 Mbps hızda internet: İlk 3 ay ücretsiz, ardından aylık 589 TL

200 Mbps: İlk 3 ay ücretsiz, ardından aylık 639 TL

500 Mbps: İlk 3 ay ücretsiz, ardından aylık 739 TL

1000 Mbps: İlk 3 ay ücretsiz, ardından aylık 839 TL

Kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak. Altyapısı uygun olan tüm bölgelerden başvuru yapılabiliyor. Başvuru içinse yeni evlenmiş kullanıcıların evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlüklerine veya Kablonet satış noktalarına gitmeleri gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.