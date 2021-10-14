TUSAŞ Demir Kuş Test Tesisinin Açılacağını Duyurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Demir Kuş (Iron Bird) olarak isimlendirilen uçuş kontrol sistemi entegre test tesisinin açılacağını açıkladı. Bu tesisin Türkiye'de havacılık alanında bir ilk olacağı belirtildi. TUSAŞ'In kuracağı tesis ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

TUSAŞ'ın Demir Kuş Test Tesisi Nedir, Ne Zaman Açılacak?

Yerli ve milli ürünlerin daha hızlı bir şekilde üretilmesi için çalışmalarını ve yatırımlarını hızlandıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Demir Kuş isimli uçuş kontrol entegre test tesisinin kurulacağını duyurdu.

Iron Bird tesisi ile yerli ve milli ürünlerin geliştirme, sertifikasyon ve üretim süreçlerinin hızlanması hedefleniyor. Yaklaşık 50 kişinin çalışacağı tesisin 2022 yılının şubat ayında faaliyete geçmesi planlanıyor. Demir Kuş tesisi Türkiye’de havacılık alanında bir ilk olacak.

Projelerin geliştirilmesini kolaylaştıracak altyapı çalışmalarını devam ettiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Demir Kuş tesisi ile özellikle HÜRJET ve HÜRJET’in farklı konfigürasyonlarının kritik sistemlerinin birbirleri ile entegre olarak test edilmesi ve doğrulanması için güçlü bir altyapı sağlayacak. Daha sonra Milli Muharip Uçak için de kullanılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından kurulacak test tesisinde uçak üzerinde kullanılacak bütün uçuş kritik ekipmanlar test edilecek. Test faaliyetlerinin sürdürüleceği sistemler arasında Uçuş Kontrol Sistemi, Hidrolik Sistem, İniş Takımı Sistemi, Elektrik Sistemi (Simülasyon ve gerçek), Basitleştirilmiş Kokpit ve Aviyonik Sistemler bulunacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Kotil, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Bu yapı Türkiye’de bir ilk ve Dünya'da sayılı firmaların kabiliyetleri arasında yer alıyor" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: