Tweet Düzenleme Özelliğinin İlk Olarak Sunulacağı Ülkeler Açıklandı

Yıllarca Twitter'dan bir tweet düzenleme özelliği isteyen Twitter kullanıcıları nihayet bu özelliğe kavuşmaya oldukça yakın. Şirket uzun zamandır beklenen özelliği Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunuyor ancak yalnızca Twitter Blue abonelerine özel. Özellik şimdilik başka bölgelere sunulmasa da ilerleyen süreçte sunulan bölge sayısı artacak.

Bir tweet gönderen ve yazım hatası yaptığını fark eden Twitter Blue abonelerinin düzenleme yapmak için 30 dakikaları olacak. Bu süre zarfında beş defaya kadar değişiklik yapabilecekler.

Şeffaflık adına düzenlenen tweet'lerde "son düzenleme" ve son değişikliğin tarih ve saat bilgisi bulunacak. Zamanı belirten kısma tıkladığınızda tüm düzenleme geçmişini göreceksiniz.

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand!



US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I