Tweet Düzenleme Özelliğinin Nasıl Çalışacağı Tanıtıldı

Twitter, "Tweet'i Düzenle" özelliğinin ekip tarafından dâhili olarak test edildiğini açıkladı. Test, daha sonra ilk olarak önümüzdeki haftalarda Twitter Blue abonelerine genişletilecek. Bunun bugüne kadarki en çok talep edilen özelliği olduğunu belirten Twitter, kullanıcıları hem sürecin ilerlemesi hakkında bilgilendirmek hem de bir test grubunda olmasalar bile herkesin düzenlenmiş tweet'ler görebileceğini bildiriyor.

Tweet'i Düzenle, insanların tweet'leri yayınlandıktan sonra üzerinde değişiklik yapmalarını sağlayan bir özellik olacak. Yazım hatalarını düzeltmek, cevapsız etiketler eklemek ve daha fazlasını yapmak için kullanıcılara sağlanan kısa bir süre olacak.

Düzenlenen Tweet'ler İçin Özel Bir İbare Bulunacak

Bu test kapsamında tweet'ler, yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde birkaç kez düzenlenebilecek. Düzenlenen tweet'ler bir simge, zaman damgası ve etiketle görünecek. Böylece okuyucular orijinal tweet'in değiştirildiğini açıkça görebilecek. Etikete dokunmak, izleyicileri tweet'in geçmiş sürümlerini içeren tweet'in düzenleme geçmişine götürecek.

Twitter, Tweet'i Düzenle özelliğinin kullanıma sunulmasıyla birlikte tweet'lemenin daha ulaşılabilir ve daha az stresli hissettireceğini umuyor.

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