Twitch Abonelik Ücretlerine Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

Uzunca süredir ülkemizde 9,90 TL olan Twitch abonelik ücreti, gerek yayıncılar gerek izleyicilerin tepkilerinin ardından zamlandı. Peki yeni Twitch abonelik ücretleri ne kadar oldu?

Twitch, 2021 yılında ülkemizde artık Türk Lirası ile abone olmaya izin vererek, Kademe 1 abonelik ücretinin 9,90 TL'ye sabitlendiğini duyurmuştu. Para birimimizin değer kaybetmesi sonucu bu miktar da giderek değer kaybederken, Twitch'in yayıncılardan kestiği komisyonun da yüksek olmasıyla yayıncılara elle tutulur bir miktar kalmamaya başlamıştı.

Bu yüzden hem izleyiciler abone olarak istedikleri desteği sağlayamıyor, hem de yayıncılar abonelikler üzerinden hak ettiği kazancı elde edemiyordu. Bu duruma gelen tepkiler sonrası Twitch yıllar sonra bu miktarı zamlayacağını açıkladı.

📢 Starting March 28, we’re updating sub and gift prices on web in Australia, Canada, the UK, and Turkey.



🔴 We’ll be live today, Feb 20 at 10am PT on Twitch to discuss the change and You can learn more about the decision and details in our blog post:https://t.co/ejkPzMXVgK