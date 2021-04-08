Twitch Yayıncıları, Site Dışındaki Hareketleri Yüzünden de Yasaklanacak

Twitch yayıncıları artık canlı yayın platformunun dışındaki herhangi bir sitede kullandığı bir sözden veya gerçek hayattaki hareketlerinden ötürü platformun yönetiminden sorumlu kişiler tarafından yasaklanabilecek.

Şirket, içerik oluşturucularına özel olarak yaptığı açıklamada platform dışındaki faaliyetlerinin de onların yasaklanmasına neden olabileceğini söyledi.

Twitch Yayıncıları, Yayın Dışındaki Hareketleri Yüzünden Yasaklanabilir

Twitch, canlı yayın sitesinin dışında bir sitede gerçekleşen olaylardan veya gerçek hayatta yapılan bir hareketten ötürü platformda yayıncı olan bir kişinin yasaklanabileceği konusunda tüm yayıncıları uyardı.

Platformda yer alan içerik oluşturucularının faaliyetlerini takip etmekle yükümlü kişilerin içerik oluşturucularının yayın haricindeki davranışlarına bağlı olarak ceza uygulama hakkına sahip olduğu belirtildi.

In January, we began enforcing our updated Hateful Conduct and Harassment policy so we could better protect every person on Twitch.



Today, we want to share our plans for how we’ll handle incidents that happen off Twitch.



Read the blog here: https://t.co/vBnoY6nPau pic.twitter.com/KQX1ZBsRVg — Twitch (@Twitch) April 7, 2021

Twitch'in yeni kararı, Twitch'in içerik oluşturucularını hem web site içinde hem de dışında gerçekleşen olaylarla hedef alabileceği anlamına geliyor. Örneğin bir yayıncı Twitter gibi bir sosyal medya uygulamasında diğer bir yayıncı hakkında nefret dolu söylemlerde bulunursa Twitch moderatörleri tarafından ceza alabilir.

Twitch, canlı yayın platformunun topluluğuna zarar verme potansiyeli olan davranışların tamamen Twitch dışında gerçekleşse dahi Twitch topluluğu için yüksek güvenlik riski teşkil eden suçlara müdahale edeceğini söyledi. Bu suçların içinde şiddete özendirmek ve insanlara şiddeti tasvip etmek, cinsel istismar ve benzeri suçlar yer alıyor. Bu tür suçları işleyen kişiler, Twitch'in kararına göre canlı yayın platformundan suçun büyüklüğüne bağlı olarak ceza almaya başlayacak.

Twitch, platform dışında gerçekleşen olayların ayrıntılı olarak ele alınabilmesi için üçüncü taraf bir soruşturma bürosu kurdu ve bu tür eylemlerin bildirilmesini kolaylaştırmak için özel bir e-posta adresi oluşturdu. Kullanıcılar, "[email protected]" e-posta adresine ihbarda bulunarak bir içerik oluşturucusunu ismini gizli tutarak şikayet edebilecek.

Dünyanın en büyük kullanıcı topluluklarından bir tanesine sahip olan Twitch, sahte veya gereksiz yayıncı ihbarında bulunan veya kullanıcıları bu gibi uygulamalara teşvik eden kullanıcıları da platformdan uzaklaştıracak.

Siz Twitch'in aldığı karar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce yayıncıların Twitch dışındaki hareketlerine göre yargılanması doğru bir karar mı? Twitch'in bütün içerik oluşturucularını ilgilendiren kararına ilişkin tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.