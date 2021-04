Twitch Yayıncıları, Site Dışındaki Hareketleri Yüzünden de Yasaklanacak

Twitch yayıncıları artık canlı yayın platformunun dışındaki herhangi bir sitede kullandığı bir sözden veya gerçek hayattaki hareketlerinden ötürü platformun yönetiminden sorumlu kişiler tarafından yasaklanabilecek.

Şirket, içerik oluşturucularına özel olarak yaptığı açıklamada platform dışındaki faaliyetlerinin de onların yasaklanmasına neden olabileceğini söyledi.

Twitch, canlı yayın sitesinin dışında bir sitede gerçekleşen olaylardan veya gerçek hayatta yapılan bir hareketten ötürü platformda yayıncı olan bir kişinin yasaklanabileceği konusunda tüm yayıncıları uyardı.

Platformda yer alan içerik oluşturucularının faaliyetlerini takip etmekle yükümlü kişilerin içerik oluşturucularının yayın haricindeki davranışlarına bağlı olarak ceza uygulama hakkına sahip olduğu belirtildi.

In January, we began enforcing our updated Hateful Conduct and Harassment policy so we could better protect every person on Twitch.



Today, we want to share our plans for how we’ll handle incidents that happen off Twitch.



Read the blog here: https://t.co/vBnoY6nPau pic.twitter.com/KQX1ZBsRVg