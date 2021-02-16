Bir Twitch Yayıncısı Yalnızca Uyuyarak Binlerce Dolar Kazandı

Twitch yayıncısı Asian Andy, sadece uyuyarak 16 bin dolar kazanmayı başardı. 26 yaşındaki yayıncı, uyuyarak büyük bir kazanç elde etti. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Canlı Yayında Uyuyan Twitch Yayıncısı 16 Bin Dolar Kazandı

2011 yılının haziran ayında kullanıma sunulan Twitch, video oyunu odaklı bir canlı yayın platformu. Servis her ne kadar oyun odaklı olsa da yayıncılar birçok alanda yayın yapabiliyor. Bu alanlar arasında uyku yayını da yer alıyor. Platformda oyun yayınlarının yanı sıra uyku yayınlarında da ciddi kazançlar elde edilebiliyor. Buna örnek olarak Asian Andy isimli bir yayıncıyı gösterebiliriz.

Los Angelas'ta yaşayan 26 yaşındaki Andy, bir gün "Text-to-speech" olarak bilinen sesli komut özelliğini aktif etti ve ardından yatağa yattı. Text-to-speech özelliği etkinleştirildiğinde her bağış esnasında yazılan mesajlar sesli bir şekilde okunuyor. Sesli mesajların yanı sıra bazı bağışlarda müzik de çalıyor. Dolayısıyla bağışlar gürültünün oluşmasına neden oluyor ve bu durum, uyumayı önemli ölçüde zorlaştırıyor.

İzleyiciler yayıncıyı uyurken rahatsız etmek için çok sayıda bağış yaptı. Andy, böylece canlı yayında sadece uyuyarak 16,000 dolar kazanmayı başardı. Bu durum, yayıncının kendisini de önemli ölçüde şaşırttı. Twitch yayınının sonunda izleyicilere çok teşekkür eden Asian Andy, Uber şoförü olduğunu söyledi. Uyuyarak binlerce dolar kazanan yayıncı, taksi alternatifi olan Uber'de saatte 16 dolar kazandığını belirtti.

Asian Andy, Twitch'ten elde ettiği kazanç nedeniyle oldukça şaşırdı. Yayıncı daha sonra Twitch yayınını dünya genelinde çok popüler video paylaşım platformu YouTube'a yükledi. Video, YouTube'da da yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. 4 milyondan fazla izlenen video, 180 bini aşkın beğeni aldı. Videoya 10 bin 500'den fazla yorum yapıldı. Popüler video paylaşım platformunda da popüler olan Andy'nin kanalında 1 milyondan fazla abone yer alıyor.

Yalnızca uyuyarak ciddi kazanç elde eden tek yayıncı Andy değil. Ice Poseidon isimli yayıncı, 2017 yılında sadece 8 saat boyunca uyuyarak 5 bin dolar kazanç elde etmişti. Bir diğer yayıncı Alex Shannon ise 2018 yılından beri dünyanın lüks yerlerine sayahat ediyor ve lüks yerlerde uyku yayını yapıyor.