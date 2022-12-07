14 Yaşındaki Twitch Yayıncısı Melih Kalkan Hayatını Kaybetti

İlk olarak Unlost adlı yayıncı Cantuğ Özsoy ile yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiren, yaşına rağmen oyunculuğundaki başarıyla ön plana çıkan Melih Kalkan, kistik fibrozis hastalığına yenik düştü ve hayatını kaybetti.

Birkaç gündür durumu kritik olan Melih Kalkan'ın en büyük hayallerinden biri yayıncı olmaktı. Unlost'un da destekleriyle bir süredir yayınlar gerçekleştiren Melih Kalkan'dan kötü haber geldi.

Özellike CS:GO ve Valorant'ta yaşına rağmen büyük yeteneğe sahip olan Melih Kalkan, 5 yaşından beri sıklıkla oyun oynayarak vakit geçirdiğini belirtmişti.

Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu.



Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. — Cantuğ Özsoy (@unlostv) December 7, 2022

Kötü haberi Unlost, Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Kistik Fibrozis Hastalığı Nedir?

Kistik fibrozis, doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve üreme sistemininde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Kistik fibrozis özellikle, akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve cinsel organların işlevini önemli derecede etkilemektedir.

Kistik fibrozis hastalığına sahip kişilerde, vücuttaki yer alan mukus kalınlaşır ve yapışkan bir hâl alır. Bu durumda kişinin nefes almada zorlanmasına neden olur ve ciddi bir akciğer enfeksiyonu gelişme olasılığını artırır.