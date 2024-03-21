Akıllara Durgunluk Veren Olay: 23 Yaşındaki Twitch Yayıncısı Suç Makinesi Çıktı!

23 yaşındaki WaterHimself ismiyle tanınan Twitch yayıncısı Zavian, 22 Ocak 2024 tarihinde Indiana Eyalet Polisi İnternet Aracılığıyla Çocuklara Karşı Suçlar Birimi tarafından insan ticareti suçlamalarıyla tutuklandı.

23 yaşındaki yayıncı, Grand Theft Auto V FiveM sunucularında JoJo adında bir çocuğu canlandırarak rol yapmasıyla tanınıyordu. Aynı zamanda yaklaşık 6 ay önce başlatılan Shawn Fonteno'nun (Grand Theft Auto V'deki Franklin Clinton'ın oyuncusu) rol yapma sunucusunun yöneticilerinden biri olarak da biliniyordu.

Jones'un Suçlamalarının Detayları

Tutuklama emri, insan ticareti ve 16 yaşın altındaki bir kişinin uygunsuz davranışlar için kullanılması suçlamalarını içeriyor.

Twitch Streamer known for roleplaying as a child on GTA RP is now being charged with Human Trafficking involving children pic.twitter.com/tdXlMTWIgj — FearBuck (@FearedBuck) March 20, 2024

WaterHimself'in Twitch hesabı, suçlamalardan birkaç gün sonra, 1 Şubat 2024 tarihinde yasaklandı. Ancak hala Franklin World Roleplay Sunucusu'nda yönetim ekibinde görülüyor. Söylenenlere göre o sunucudan da çıkarıldı ve artık erişimi bulunmuyor.

Olayın ardından WaterHimself'in Twitch'teki hesabı yasaklandı ve hesap sayfasında "Bu kanal, Twitch'in Topluluk Kuralları veya Hizmet Koşulları'nın ihlali nedeniyle şu anda kullanılamıyor" uyarısı çıkıyor.

Eğer rol yapma Discord sunucusunda WaterHimself'ten bahsedilirse, mesajlar moderatörler tarafından kaldırılıyor.