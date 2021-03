Twitter 4K Fotoğraf Yükleme Özelliği ile Güncellenecek

Twitter 4K fotoğraf yükleme özelliği çok yakında geliyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahi olan sosyal medya platformu Twitter, her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Şimdi ise şirketin yeni özelliği ortaya çıktı.

Twitter tarafından yapılan güncelleme ile birlikte Twitter'ın iOS ve Android uygulamalarından daha yüksek kaliteli yüklemeler yapılabilecek. Aynı zamanda görüntünün ana sayfada nasıl göründüğünü değiştirecek bir sunucu taraflı güncelleme de yayınlanacak.

Her iki işletim sistemindeki Twitter uygulamasından artık görüntüleri 4K olarak yükleme yapılmaya başlandı. Özellik henüz tüm kullanıcılara açık değil ancak kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara açılması beklenenler arasında yer alıyor.

Daha yüksek çözünürlükte yüklemeyi etkinleştirmek için uygulama ayarlarından bir değişiklik yapmanız gerekiyor.

Bu uygulamanın yüklemeden önce görüntüyü daha az sıkıştırmasına neden olacak ve bu da görüntünün nihai çözünürlüğünü artıracak ancak aynı zamanda dosya yükleme boyutunu ve dosyayı yüklemek için gereken süreyi artıracak.

Now testing on Android and iOS: when you Tweet a single image, how the image appears in the Tweet composer is how it will look on the timeline –– bigger and better. pic.twitter.com/izI5S9VRdX