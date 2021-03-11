Twitter 4K Fotoğraf Yükleme Özelliği ile Güncellenecek

Twitter 4K fotoğraf yükleme özelliği çok yakında geliyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahi olan sosyal medya platformu Twitter, her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Şimdi ise şirketin yeni özelliği ortaya çıktı.

Twitter 4K Fotoğraf Yükleme Özelliği Sunacak

Twitter tarafından yapılan güncelleme ile birlikte Twitter'ın iOS ve Android uygulamalarından daha yüksek kaliteli yüklemeler yapılabilecek. Aynı zamanda görüntünün ana sayfada nasıl göründüğünü değiştirecek bir sunucu taraflı güncelleme de yayınlanacak.

Her iki işletim sistemindeki Twitter uygulamasından artık görüntüleri 4K olarak yükleme yapılmaya başlandı. Özellik henüz tüm kullanıcılara açık değil ancak kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara açılması beklenenler arasında yer alıyor.

Daha yüksek çözünürlükte yüklemeyi etkinleştirmek için uygulama ayarlarından bir değişiklik yapmanız gerekiyor.

Ayarlar ve gizlilik > Veri kullanımı > Yüksek kaliteli görüntü yüklemeleri Karşınıza çıkan ekrandan "Mobil veri ve Wi-Fi" veya "yalnızca Wi-Fi" seçeneklerini seçmeniz yeterli oluyor.

Bu uygulamanın yüklemeden önce görüntüyü daha az sıkıştırmasına neden olacak ve bu da görüntünün nihai çözünürlüğünü artıracak ancak aynı zamanda dosya yükleme boyutunu ve dosyayı yüklemek için gereken süreyi artıracak.

Now testing on Android and iOS: when you Tweet a single image, how the image appears in the Tweet composer is how it will look on the timeline –– bigger and better. pic.twitter.com/izI5S9VRdX — Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021

Twitter ayrıca tasarımında da ufak değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Tek ve dikey şekilde bir resim yüklediğinizde, yüklenen resim ana sayfada tam olarak görülebilecek. Eskiden resmin tam boyutunu görmek için üzerine dokunulması ve büyük halinin açılması gerekmekteydi.

Now testing on Android and iOS: when you Tweet a single image, how the image appears in the Tweet composer is how it will look on the timeline –– bigger and better. pic.twitter.com/izI5S9VRdX — Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021

Twitter Yeni Özelliklerini Yayına Almaya Devam Ediyor

Öte yandan Twitter yeni özelliklerini bir bir kullanıma açıyor. Ücretli abonelik, özelleştirilmiş gruplar ve güvenlik modu gibi pek çok yenilik bu yıl itibarıyla Twitter'a eklenecek.

Twitter'ın en merak edilen özelliği ücretli abone olmaya izin veren Super Follows güncellemesi gibi duruyor. İçerik oluşturuculara ekstra para kazanma fırsatı sunan Süper Takip özelliği, Patreon veya belki de Twitch gibi mevcut hizmetlerle rekabet edecek.

Twitter yöneticileri, tacizden uzak bir ortam yaratmanın kullanıcı tabanını büyütmenin anahtarı olduğunu vurguladı. Beykpour, “Twitter’ın tek başına tüm konuşmaları yönetebileceğine inanmıyoruz” diyerek yeni Güvenlik modu özelliğini duyurdu.

Bu özellik, bir kullanıcının yaptığı yorumun bir dizi olumsuz etkileşim almasından sonra otomatik olarak devreye giriyor. Tüm özelliklere aşağıdan göz atabilirsiniz.