Twitter'ın İlk Tweet'i Satışa Çıkarıldı: 2,5 Milyon Dolar Verdiler

Twitter'ın ilk tweet'i rekor fiyata satıldı. 15 yıl önce Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından atılan "Sadece twttr'imi kuruyorum" tweet'i artık 2,5 milyon dolar değerinde. Peki ya bu tweet'i bu kadar özel yapan şey nedir, işte detaylar.

Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından Mart 2006'da yayınlanan 15 yıllık tweet, tweetler için bir pazar yeri olan 'Valuables by Cent' adlı bir sitede satışa sunuldu. "Sadece twttr'imi kuruyorum" diyen ikonik tweet artık birden fazla teklif verene sahip ve NFT olarak satılmış olacak.

NFT nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Değiştirilebilir olmayan bir token olarak bilinen NFT, bir öğenin gerçekten türünün tek örneği olduğunu ve benzer değerde bir şeyle takas edilemeyeceğini ifade ediyor. Bu değiştirilebilir olmayan token, blok zincirdeki para birimini temsil ediyor. Tokenler aynı zamanda Bitcoin'lerin alınıp satıldığı bir mekanizmayı oluşturuyor.

Çoğu insan NFT'lerin e-ticaretin geleceği olacağına inanıyor. NFT'nin en iyi yanı herhangi bir şeyi dijital hale çeviriyor olması. Örneğin herhangi bir para değeri olmayan bir tweet'in bile milyonlarca dolara satılmasını sağlıyor.

just setting up my twttr