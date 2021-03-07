Twitter'ın İlk Tweet'i Satışa Çıkarıldı: 2,5 Milyon Dolar Verdiler

Twitter'ın ilk tweet'i rekor fiyata satıldı. 15 yıl önce Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından atılan "Sadece twttr'imi kuruyorum" tweet'i artık 2,5 milyon dolar değerinde. Peki ya bu tweet'i bu kadar özel yapan şey nedir, işte detaylar.

Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından Mart 2006'da yayınlanan 15 yıllık tweet, tweetler için bir pazar yeri olan 'Valuables by Cent' adlı bir sitede satışa sunuldu. "Sadece twttr'imi kuruyorum" diyen ikonik tweet artık birden fazla teklif verene sahip ve NFT olarak satılmış olacak.

NFT nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Değiştirilebilir olmayan bir token olarak bilinen NFT, bir öğenin gerçekten türünün tek örneği olduğunu ve benzer değerde bir şeyle takas edilemeyeceğini ifade ediyor. Bu değiştirilebilir olmayan token, blok zincirdeki para birimini temsil ediyor. Tokenler aynı zamanda Bitcoin'lerin alınıp satıldığı bir mekanizmayı oluşturuyor.

Çoğu insan NFT'lerin e-ticaretin geleceği olacağına inanıyor. NFT'nin en iyi yanı herhangi bir şeyi dijital hale çeviriyor olması. Örneğin herhangi bir para değeri olmayan bir tweet'in bile milyonlarca dolara satılmasını sağlıyor.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Twitter'ın ilk tweet'i rekor fiyata satıldı

Twitter kurucusu Jack Dorsey'in tweet'inin satıldığı Valuables By Cent sitesi son zamanlarda bir hayli popüler. Sitede, öğenin gerçekten benzersiz olduğunun kanıtı olarak bir orijinallik sertifikası veriliyor. Bu sayede diğer kişiler, öğenizin sadece kopyasına erişim sağlayabiliyor. Sitede imzalı sertifikaya ilişkin açıklama şu şekilde:

"Tweet'in yalnızca bir imzalı sürümü var ve içerik oluşturucu satmayı kabul ederse, sonsuza kadar sahip olabilirsiniz."

CEO'nun ilk tweet'ini açık artırmayla satışa koyması sosyal medyada fırtına gibi esti ve sadece birkaç dakika içerisinde teklifler neredeyse 88.888 dolara kadar yükseldi. Bu özel tweet, platformdaki en ünlü ve en iyi bilinen tweet'lerden biri olarak kabul ediliyor.

Geçtiğimiz günün erken saatlerinde kaydedilen en yüksek teklif yaklaşık 500.000 dolardı. Ancak kısa süre içerisinde teklifler milyon doları buldu ve en yüksek teklif, Bridge Oracle CEO’su Sina Estavi’den 2,5 milyon dolarla geldi.

Açık artırmayı kazanan şanslı teklif sahibi, orijinal tweet'in meta verilerini içeren ve kriptografi kullanılarak imzalanmış bir dijital sertifika almaya hak kazanacak.