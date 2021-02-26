Twitter Süper Takip ve Birçok Başka Yeni Özellik Duyurdu

Twitter yeni özellikleri 2021 yılı içerisinde devreye sokuyor. Ücretli abonelik, özelleştirilmiş gruplar ve güvenlik modu gibi pek çok yenilik bu yıl itibarıyla Twitter'a eklenecek. Yenilikler arasında en dikkat çekeni ise Twitter Süper Takip özelliği oldu.

Twitter Süper Takip Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Twitter, favori hesaplarınızdan özel tweet'ler görmek için ödeme yapmanıza olanak tanıyan Süper Takip abonelikleri de dahil olmak üzere denediği bir dizi yeni özelliği duyurdu.

ABD'li sosyal medya devi Twitter, yıllık Analiz Günü’nde 2023'e ilişkin hedeflerini gösterdi. Şirket, 2023′ün sonunda kullanıcı tabanını 315 milyon aktif kullanıcıya ve 7.5 milyar dolarlık yıllık gelire ulaşmak istiyor. Şirket ayrıca 2020'de 3,72 milyar dolar kazanarak gelirini ikiye katlamayı başardı.

Yıllık Analiz Günü’nde paylaşılan birtakım yenilikler Twitter'ın 2023'teki kullanıcı ve gelir hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlamakta. Twitter'ın dikkat çeken yeni özelliklerini sizler için açıkladık:

Süper Takip

Twitter'ın en merak edilen özelliği ücretli abone olmaya izin veren Super Follows güncellemesi gibi duruyor. İçerik oluşturuculara ekstra para kazanma fırsatı sunan Süper Takip özelliği, Patreon veya belki de Twitch gibi mevcut hizmetlerle rekabet edecek.

Twitter tarafından sunulan ekran görüntüsüne göre, Süper Takip özelliği kapsamında abonelere haber bültenleri gibi özel içerikler ve diğer avantajların yanı sıra benzersiz destekçi rozetleri sağlanacak.

Süper Takip abonelikleri, istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiyle birlikte ayda 4,99 ABD dolara kullanılabilir olacak. Bu fiyatın ülkemizde ne kadar olacağı ise belirsiz.

Mikro Gruplar

Twitter Ürün Lideri Kayvon Beykpour şirketin, kullanıcıların farklı alanlar için mikro gruplar oluşturabileceğini duyurdu. Bu özellik, Facebook'taki gruplara benzer çalışacak. Belli bir amaç doğrultusunda açılan gruplar, Twitter’ın standart hizmet şartlarının ötesine geçen sosyal normları da belirleyebilecek.

Beykpour, ”İnsanların ilgilendikleri ilgili toplulukları veya coğrafyaları hedefleyen sohbetler yapmalarına izin verme konusunda gelişmeliyiz” dedi.

Güvenlik modu

Twitter yöneticileri, tacizden uzak bir ortam yaratmanın kullanıcı tabanını büyütmenin anahtarı olduğunu vurguladı. Beykpour, “Twitter’ın tek başına tüm konuşmaları yönetebileceğine inanmıyoruz” diyerek yeni Güvenlik modu özelliğini duyurdu.

Bu özellik, bir kullanıcının yaptığı yorumun bir dizi olumsuz etkileşim almasından sonra otomatik olarak devreye giriyor. Kullanıcıların taciz edici davranışlarda bulunan veya onlara spam gönderen hesapların etkileşimini sınırlandırmak için Güvenlik modu kullanılabilecek.

Twitter, tüm bu özellikleri halka açık olarak denemeye 2021 içerisinde başlayacağını duyurdu. Peki ya sizler Twitter'ın yeni özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.