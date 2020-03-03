Twitter'dan Coronavirüs'e Karşı Çalışanlarına "Evden Çalışın" Uyarısı

Dünyanın en büyük sosyal mecralarından biri olan Twitter, geçtiğimiz gün çalışanlarına önemli bir uyarıda bulundu. Başta Asya ofisleri olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde tehlike altında olabilecek çalışanlarına evden çalışmaları konusunda uyarı yapıldı.

Twitter Inc. çalışanlarında Coronavirüs'ün görülmemesi için evden çalışmalarını istiyor. San Francisco merkezli şirket yaptığı açıklamada "Dünya çapındaki tüm çalışanlarımızı mümkünse evden çalışmaya teşvik ediyoruz" dedi ve ekledi: "Hedefimiz, COVID-19 koronavirüsün bizim ve çevremizdeki dünya için yayılma olasılığını azaltmak."

Asya Ofislerinin Evden Çalışması Zorunlu

Ayrıca şirket; Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki çalışanlarının "kısmen hükümet kısıtlamaları nedeniyle" evden çalışmalarının zorunlu olduğunu da ifade etti. Pazar günü Twitter CEO'su Jack Dorsey'in konferansı da dahil olmak üzere tüm "kritik olmayan" seyahat ve etkinlikleri askıya alındı.

Daha önce Google'ın Avrupa ofisinde karşılaşılan Corona vakası sonrasında özellikle dünya çapında ofisleri olan şirketler temkinli davranmaya başladı. Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere pek çok teknoloji firması Asya ve Avrupa kökenli çalışanlarını tedbirli olmaya ve gerekirse ofise gelmemeleri konusunda uyardı.