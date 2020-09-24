Twitter DM Özelliğine Sesli Mesajlar Geliyor! İşte Detaylar

Twitter kısa bir süre önce Twitter kullanıcılarına sesli tweet paylaşma özelliği sunmuştu. Geçtiğimiz hafta ise Matt Navarra ve Alessandro Paluzzi, kullanıcılara sesli olarak mesaj atma özelliğinin geleceğini iddia etmişti. Twitter, yaptığı açıklama ile birlikte Twitter DM özelliği için sesli mesajları test edeceklerini açıkladı. Peki, sesli mesajlar özelliği nasıl olacak? Yeni özellik ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Twitter DM Özelliğine Sesli Mesajlar Ne Zaman Eklenecek?

Twitter'da doğrudan mesajlardan sorumlu ürün müdürü Alex Ackerman-Greenberg, sesli mesajlar özelliği ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Alex Ackerman-Greenberg, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kullanıcıların doğrudan brbirlerine sesli mesaj göndermesine olanak tanıyan yeni bir özelliği test edeceklerini söyledi. Brezilya'nın bu teste dahil edilen ilk ülke olacağı belirtildi. Sesli mesajlaşma özelliğinin çok yakında Twitter kullanıcılarının kullanımına sunulması bekleniyor.

Alex Ackerman-Greenberg, "İnsanların kendilerini Twitter'daki sohbetlerinde hem halka açık hem de özel olarak nasıl ifade edecekleri konusunda daha fazla seçenek istediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. Ackerman-Greenberg tarafından paylaşılan görsele baktığımızda yeni özelliğin oldukça basit bir arayüze sahip olacağını görüyoruz. Paylaşılan görsele göre sesli mesajlaşma özelliğinde oynat ve duraklat butonları yer alacak ve sesli mesaj dinlenirken kullanıcının profil fotoğrafında titreşim olacak.

Bazı kullanıcıların sesli mesajlaşma özelliğini kötüye kullanması durumunda şikayet etmek için "Mesajı bildir" isimli bir seçenek yer alacak. Sesli mesajlaşma özelliği, Twitter için yeni bir özellik olsa da uzun bir süredir Facebook Messenger, Instagram ve WhatsApp üzerinden sesli mesajlar gönderilebiliyor.