Twitter, Elon Musk'a Dava Açmaya Hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Twitter anlaşmasından çekildiğini duyurdu ancak bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Reuters, Twitter'ın Musk'a dava açmayı ve 44 milyar dolarlık satın almayı gerçekleştirmeye zorlamayı planladığı için hukuk firması Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP'yi işe aldığını bildirdi.

Mesele şu ki Musk, Nisan ayında şirketi hisse başına 54.20 dolardan satın almakla yükümlü olduğu yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma imzaladı ancak Musk kısa süre sonra anlaşmayı gerçekleştirmeyi istemiyormuş gibi davrandı ve Mayıs ayında anlaşmanın beklemeye alındığını duyurdu.

Bu, Twitter'ın "para kazandıran günlük aktif kullanıcıların" %5'inden fazlasının bot olmadığı yönündeki iddialarını araştırabilmesi içindi. Musk, gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu ve Twitter'ın kendisinin ve ekibinin soruşturma yapmasını engellediğini ve böylece sözleşmenin birçok hükmünü ihlal ettiğini düşünüyor.

Twitter'ın Asıl Davayı Bu Hafta Açması Bekleniyor

Konuyla bağlantılı kaynaklardan aldığı bilgileri ileten Bloomberg'e göre Twitter'ın bu hafta asıl davayı açması bekleniyor.

İlginç bir şekilde Wachtell daha önce Musk için 2018'de Tesla'yı gizli tutmaya çalıştığında hukuk danışmanı olarak çalışmıştı. Musk, daha sonralarda ise kendisini 2019'da açılan iftira davasına karşı savunan Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP'yi seçmişti ve davayı kazanmıştı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi taraf haklı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.