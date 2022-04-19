Twitter, Elon Musk'ın Şirketi Satın Alamaması İçin Her Yolu Deniyor

Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık satın alma teklifini engellemenin bir yolu olarak "zehir hapı" olarak bilinen hamleyle yeni bir hissedar hakları planını duyurdu.

The Verge tarafından bildirilen plan, belirli hissedarların, açık piyasa yoluyla şirketin kontrolünü ele geçirmeye çalışan herkese karşılık olarak daha fazla hisse senedi satın almasına izin veriyor.

Bu karar, Twitter yönetim kurulunun "Twitter'ı satın almak için istenmeyen ve bağlayıcı olmayan bir öneriye" yanıt olarak planı kabul ettiğini söyleyen bir Twitter basın açıklamasıyla duyuruldu. Basın açıklamasında sınırlı süreli bir hissedar hakları planı olarak listelenen bu hareket, finans dünyasında "zehir hapı" olarak biliniyor ve oldukça nadir durumlarda uygulanıyor.

Twitter "Zehir Hapı" Planını Nasıl Uygulayacak?

Bu plan önümüzdeki yıl boyunca yürürlükte kalacak ve yalnızca Musk'ın şirkette %15'ten fazla pay alması durumunda tetiklenecek. Plan tetiklenirse milyarder Musk, şirkete artan miktarlarda nakit akıtmaya istekli olabileceğini öne sürmüş olsa da şirketteki çoğunluk hissesini korumak için daha fazla miktarda para harcaması gerekecek.

Elon Musk'ın Twitter geçmişi oldukça eskiye dayanıyor ama kendisi geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız şirketin en büyük hissedarı hâline gelmişti. Başlangıçta şirketin %15'ten fazla hissesini satın alamaması koşuluyla şirketin yönetim kurulunda koltuğu kabul etmişti ancak daha sonra tekliften vazgeçti ve şirketin tamamını satın almak istediğini açıklayarak devasa bir teklif sundu.

Musk "bu teklifi hissedarların oylamasına sunmamanın tamamen savunulamaz olacağını" söyleyerek yönetim kurulunu eleştirdi ve teklifinin kabul edilmemesi halinde şirketteki hisselerini elden çıkarmakla tehdit etti.