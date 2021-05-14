Twitter Sohbet Arama Özelliği Android'e de Geldi!

Twitter sohbet arama özelliği ilk olarak yaklaşık iki ay önce iOS kullanıcıları ile buluşturulmuştu. Twitter'ın direkt mesajlar kısmını sık kullananları sevindiren özelliğin iOS kullanıcılarına sunulmasının üzerinden iki ay geçtikten sonra Android'de de kullanıma sunulduğunun müjdesi verildi. Peki, direkt mesajlara eklenen özellik nasıl kullanılır?

Twitter Sohbet Arama Nasıl Yapılır?

Her gün sayısız mesajın gönderildiği Twitter gibi sosyal medya platformlarında kalabalık bir direkt mesajlar bölümü, içerisinde aranılan herhangi bir sohbeti bulamamanın ana nedeni olarak karşımıza çıkıyor.

Biriyle olan sohbetinizi bulmak için aşağıya kaydırdığınızda kendinizi kaybolmuş gibi hissediyorsanız arkadaşlarınızla olan mesajlaşmanızı saniyeler içerisinde bulmanızı sağlayacak bir özelliğin geldiğini bilmek sizi sevindirebilir. Yeni özelliği kullanmak için direkt mesajlar bölümüne gitmeniz ve üst kısımda yer alan pencereye mesajlaşmanızı bulmanız istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazmanız yeterlidir.

Soul searching? Hard. DM searching? Easy! Go ahead and try out the new DM search bar. We’re testing it out on iOS and web with your most recent DMs. pic.twitter.com/vwGlBjz4B5 — Twitter (@Twitter) August 14, 2019

Sosyal medya platformu söz konusu özelliği ilk kez iOS'te kullanıma sunmasının üzerinden yaklaşık iki yıl sonra Android'e de getirdi. Twitter'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DM (Direkt Mesajlar) arama çubuğunu Android'e de getirdik. Sadece en yeni olanları değil, bütün sohbetlerinizi aramanıza olanak tanıyan gelişmiş bir sürümü kullanıma sunduk. Mesajlarınızı aramak için direkt mesajlara arama seçeneğinin eklenmesini mi bekliyorsunuz? Bunu bu yıl içinde getirmeye çalışıyoruz!"

Şirketin açıklamasına göre Android'e gelen arama özelliği şimdilik sadece aradığınız bir sohbeti bulmanızı sağlıyor. Sohbetin içeriğini arayabileceğiniz özellik ise 2021 yılı bitmeden sosyal medya platformuna getirilmeye çalışılıyor. O zamana kadar direkt mesajlar bölümünün en altına düşen sohbetlere anında ulaşmanızı sağlayacak özelliği kullanarak iletişimde kalmanın sevincini yaşayabilirsiniz.

Sizin yeni özellik ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Twitter'a Özellik Üzerine Özellik Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Sosyal medya platformu özellikle 2020 yılından itibaren özellik getirme açısından gözle görülebilecek bir hız kazandı. Sosyal medya platformuna gelen son özellik ise sesli mesajlar oldu. Twitter'a eklenen bu son özellik, içerisinde Türkiye'nin de yer aldığı belirli ülkelerde kullanıma açıldı.

Sesli mesajların nasıl kullanılacağını öğrenmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilir ve gösterilen adımları takip edebilirsiniz.