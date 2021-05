Twitter Sohbet Arama Özelliği Android'e de Geldi!

Twitter sohbet arama özelliği ilk olarak yaklaşık iki ay önce iOS kullanıcıları ile buluşturulmuştu. Twitter'ın direkt mesajlar kısmını sık kullananları sevindiren özelliğin iOS kullanıcılarına sunulmasının üzerinden iki ay geçtikten sonra Android'de de kullanıma sunulduğunun müjdesi verildi. Peki, direkt mesajlara eklenen özellik nasıl kullanılır?

Her gün sayısız mesajın gönderildiği Twitter gibi sosyal medya platformlarında kalabalık bir direkt mesajlar bölümü, içerisinde aranılan herhangi bir sohbeti bulamamanın ana nedeni olarak karşımıza çıkıyor.

Biriyle olan sohbetinizi bulmak için aşağıya kaydırdığınızda kendinizi kaybolmuş gibi hissediyorsanız arkadaşlarınızla olan mesajlaşmanızı saniyeler içerisinde bulmanızı sağlayacak bir özelliğin geldiğini bilmek sizi sevindirebilir. Yeni özelliği kullanmak için direkt mesajlar bölümüne gitmeniz ve üst kısımda yer alan pencereye mesajlaşmanızı bulmanız istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazmanız yeterlidir.

Soul searching? Hard. DM searching? Easy! Go ahead and try out the new DM search bar. We’re testing it out on iOS and web with your most recent DMs. pic.twitter.com/vwGlBjz4B5