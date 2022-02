Twitter Video ve Sesli Tweet'leri Hızlandırmanıza ve Yavaşlatmanıza İzin Verecek!

Twitter, kullanıcılara videolar ve sesli tweet'ler üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir seçeneği test ediyor. Netflix ve diğer platformların oynatmayı hızlandırma veya yavaşlatma özelliğini kullanıma sunması gibi, Twitter da yeni değişken oynatma hızı seçeneklerini deniyor. İşte detaylar!

Yeni işlevsellik henüz kullanıma test sürecinde ancak Twitter'da ayarlanabilir oynatma hızı ayarı hakkında duyduğumuz ilk haber bu değil. Geçen yılın ikinci yarısında, özellikle ilgili haberler gün ışığına çıkmıştı, ancak Twitter bu konuda ilk kez resmi olarak açıklama yapmış oldu. Şimdilik, yalnızca Android kullanıcıları ve Twitter'ın web tabanlı sürümünü kullananlar, değişken oynatma hızlarından yararlanabiliyor - Twitter, iOS kullanıcılarının unutulmadığını da belirtti.

Oynatma hızı söz konusu olduğunda aralarından seçim yapabileceğiniz sayısız seçenek bulunuyor. Video ve ses, çeyrek hıza kadar yavaşlatılabilir ve bu, videolarda tam hızda görüntülendiğinde görülmesi mümkün olmayan ayrıntıları tespit etmek için kullanılabilir. Oynatmayı iki katına kadar hızlandırmak da mümkündür ve bu, zaman sıkıntısı çeken veya sınırlı dikkat süresi olan herkes için harika bir seçenek gibi görünmekte.

In 2x, 1x, 0.5x…now testing more options in playback speed for videos.



Some of you on Android and web will have different sets of playback speeds to choose from so you can slow down or speed up videos and voice Tweets. pic.twitter.com/OfGPf4F6Og