Twitter'dan Trump Hakkında Karar: Kalıcı Devam Edecek

Eski ABD Başkanının resmi Twitter hesabı, şiddete teşvik eden paylaşımlarını sürdürmesi sebebi ile dondurulmuştu. Twitter sözcüsü Donald Trump'ın Twitter yasağı hakkında açıklama yaptı. Eski ABD Başkanına uygulanan Twitter yasağı sürecek mi?

Donald Trump'ın Twitter Yasağı Sürecek Mi?

Donald Trump ve Twitter asla ve asla bir araya gelmiyor. Bir Twitter sözcüsü Mashable'a eski başkanın Twitter'dan uzaklaştırılmasının kalıcı olduğunu ve Trump 2024'te Cumhurbaşkanlığına aday olsa bile kaldırılmayacağını doğruladı.

Joe Biden'ın başkanlığı kazandığının resmi olarak tescilleneceği meclis oturumu sırasında Donald Trump destekçileri meclisi ele geçirmişlerdi. ABD tarihinde ilk defa böylesine bir olay meydana gelmiş ve "demokrasinin beşiği" olarak adlandırılan ülkede seçim sonuçları engellenmeye çalışılmıştı.

Göstericilerin meclisi ele geçirmeye çalıştıkları sırada Donald Trump bir video yayınlayarak, gösteriye katılanları "değerli" olarak nitelendirmişti. Eve dön çağrısının yapıldığı video, yayınlanmasının üzerinden birkaç saat geçmişken yine Twitter tarafından silinmişti.

Twitter daha sonrasında 8 Ocak'ta Donald Trump'ın hesabını askıya almıştı. Donald Trump'ın Twitter hesabının sonsuza dek açılmayacağı açıklandı.

Diğer sosyal medya platformları da Trump'ın hesaplarını askıya almıştı. Youtube, Donald Trump'ın kanalı açılsa bile yorumlar bölümü süresiz olarak devre dışı bırakılak açıklamasını da yapmıştı. Snapchat, Facebook, Twitch gibi sosyal medya platformları Trump'ı engellemişti.

Donald Trump Kendi Sosyal Medya Platformunu Kuruyor

Donald Trump kendi sosyal medya platformunu kuruyor. Şiddete teşvik eden paylaşımlar nedeniyle Donald Trump'ın sosyal medya hesapları askıya alınmıştı. Donald Trump yaptığı açıklama ile kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı.

Donald Trump, Twitter hesabının süresiz askıya alınması sonrasında yazılı bir açıklama yapmıştı. Trump yaptığı açıklamada "Bunun olacağını tahmin ettim" demişti ve şu cümlelere yer vermişti: "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız."